Bivši kandidati 'Života na vagi' Luka Smoljo vodi aktivan život sa suprugom Ivom, a otkrio je na Instagram storyju gdje uživaju u planinarenju.

Naime, objavio je fotografiju s talijanske planine Cinque Torri koja je poznata po čudesnim formacijama stijena koje se nalaze na Alta Via 1, pješačkoj ruti koja je okružena slapovima, dolinama i grebenima.

Inače, Luka se nedavno pohvalio da je odradio prvu feratu, a otkrio je za RTL.hr koliko mu je bila teška.

"Odradio sam prvu feratu u svom životu. Bio sam veoma uzbuđen jer volim adrenalinske aktivnosti i uživam u njima. Neki dijelovi su teški, neki nisu toliko. No jako je zabavno i moraš cijelo vrijeme biti fokusiran gdje stavljaš noge i ruke kako bi cijelim putem bio siguran", objasnio je.

Luka se u studenom prošle godine oženio suprugom Ivom, a tada nam je rekao da planiraju na medeni mjesec na Kilimandžaro za što im je potrebno dva tjedna. Sada nam je okrio je li plan i dalje isti.

"Planiramo ići na Kilimandžaro, samo čekamo pravi trenutak i vrijeme da odemo. To je velika želja supruge i mene", istaknuo je.

Luka studira na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a ispričao nam je kako mu je na studiju i rješava li sve ispite u roku. "Na studiju je dobro. Trenutno sam treća godina. Uz posao i treninge sve ide svojim tokom", rekao je.

Luka pomaže kolegici u vođenju treninga u Zagrebu. "Super nam ide. Imamo nekoliko grupa i klijenti su odlični i imaju super rezultate. Tu smo za njih i pomažemo im u borbi s kilogramima, ali i s promjenom načina života", ispričao je.

Otkrio nam je i koliko trenira te kakva je situacija s njegovom težinom nakon što je svojom transformacijom u 'Životu na vagi' oduševio gledatelje jer je imao više od 150 kilograma, a izgubio je 64 kilograma.

"Treniram četiri do pet puta tjedno. Trudim se da bude toliko treninga jer se želim osjećati dobro i biti u formi. Ima dana kada mi nije do treninga, ali kada ga odradim, osjećam se super. Kilogrami variraju. Znam dobiti nekoliko kilograma, ali trudim se što prije vratiti na željenu težinu. To mi je normalno i znam se nositi s tim. Svjestan sam da ću do kraja života imati borbu s kilogramima i to mi ne stvara nikakav stres. Bitno je da se ja dobro osjećam i bez obzira na tuđa mišljenja uživam u životu", zaključio je Luka.

