Marie za RTL.hr o prijavi u 'Život na vagi': 'Prekretnica je bio visok tlak, a bucka sam oduvijek'

Marie Pascale Benčić kandidatkinja je nove sezone showa 'Život na vagi', čiju ćete transformaciju pratiti ove jeseni na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Marie je rođena u Parizu, gdje je živjela do šeste godine, a potom se s obitelji preselila u Vrbovec. Jako voli svoj posao, komunikativna je, izravna i zanimljiva osoba kojoj se i ljubav sa suprugom dogodila na zanimljiv način. Naime, upoznali su se kada je poslala poruku na pogrešan broj, a on joj je odgovorio pa su nastavili komunikaciju i naposljetku se rodila ljubav. Marie je sretna u braku, sa svojom obitelji i prijateljima koji su uvijek uz nju, no kilogrami su se počeli gomilati kada je shvatila da se ne može ostvariti kao majka. Za RTL.hr je otkrila zašto se prijavila u show i kako gleda na svoju pretilost.

Što je bio okidač da se prijavite u 'Život na vagi'?

Bavila sam se svim i svačime i stvarno sam išla svugdje. Posljednjih dvije godine sam odustala. U tom sam se periodu udebljala dvadeset kilograma. Onda sam kroz zezanciju sa suprugom shvatila kako sam se zapustila. Uspušem se kada idem stepenicama, još i k tome sam pušač. Pa sam mu rekla: 'E, sad ću se ja prijaviti u 'Život na vagi' i eto došla sam ovdje.

Izvor: RTL

Jeste li oduvijek imali problem s kilogramima?

Oduvijek sam bila bucka. Nikad mi to nije bio preveliki problem, ali opet, ne mogu si kupiti haljinu kakvu želim i to mi je jako bed. Moram je ili kratiti ili suziti. Oduvijek sam bila punašnija i deblja od svojih vršnjaka. Nikad mi se nije rugao i takvih problema nisam imala. Nemam trauma iz djetinjstva.

Jeste li ikada probala sama skinuti kilograme?

Pokušala sam sama skinuti sa svima, išla sam i kod liječnika. Tad sam skinula 15-ak kilograma, Onda jedno godinu do godinu i pol nisam dobivala kilograme. A onda opet dođe s godinama. Uvijek mi je problem navečer, bude tu i kruha i sira, volimo jesti, suprug i ja smo gurmani. Njemu se ne hvata, dok meni da.

Kako su vaši bližnji reagirali na prijavu u 'Život na vagi'?

Jako su pozitivno reagirali, osim mog šefa. Svi su reagirali dobro, rekli su mi neka idem. Prekretnica je bila kada su mi na liječničkom pregledu dijagnosticirali visok tlak. Zbog toga sam i došla ovdje, da mi se to normalizira.

