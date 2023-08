Marseli iz 'Života na vagi' sestra je Karmela iz 'Superpara': 'Uz nju sam skidala kilograme...'

Kandidatkinja ove sezone showa 'Život na vagi' Marsela Karamatić priznaje kako trenutačno ima najviše kilograma u životu. Ova djevojka iz Velike Gorice prije je trenirala rukomet, trbušni ples, australski nogomet (footsie) i druge sportove, pa ima iskustva s tjelesnom aktivnošću, a jedina u svojoj obitelji ima problema s težinom. "Imam zaručnika, psa, mačku, imam gdje živjeti i mogu si priuštiti nekakve avanture. Ali zbog viška kilograma - ne mogu živjeti. Zbog moje pretjerane kilaže trpim bolove u nogama. Nesposobna sam zbog tih bolova i ponekad se osjećam kao da sam invalid", kaže Marsela i priznaje da se izbjegava nalaziti s prijateljicama na kavi jer se boji da će doći u kafić, a tamo neće biti stolca za nju. Zbog 170 kilograma osjeća posljedice po psihičko i fizičko zdravlje, a u nastavku doznajte što je o tome rekla za RTL.hr.

Što je bila prekretnica da se odlučiš prijaviti u 'Život na vagi'?

Prekretnica je bila to, s obzirom na to da radim posao gdje cijelo vrijeme stojim, moj se dan zasnivao da odradim posao, dođem doma, prošećem psa, legnem u krevet. Uglavnom, dani su mi bili dosadni jer ništa nakon posla nisam mogla raditi. Jednostavno, svega mi je bilo previše i trebala mi je pomoć, a nisam znala kako da si pomognem. Dok sam spavala, palo mi je na pamet da se prijavim. I tako sam to i učinila.

Izvor: RTL

Jesi li oduvijek sklona debljanju ili si se u jednom trenutku naglo udebljala?

Odmalena sam deblja, a s kilogramima se borim odmalena. Nikada nisam došla u fazu da sam toliko pretila Uvijek sam imala maksimalno 130 kilograma, a nikada ovoliko. Ovo je najviša faza koja se dogodila?

Jesi li ikada probala sama skinuti kilograme s prehranom i treninzima?

Od sedmog razreda osnovne škole sam po dijetama. Jednostavno, uvijek se vratiš na stare staze.

Tvoju sestru Karmelu svi znamo iz 'Superpara'. Kako je ona reagirala na tvoje debljanje?

Karmela je pokušavala samnom dosta toga. Trenirala je samnom i uz nju sam skinula dosta kilograma. No, ona je živjela u Splitu. Doma se vrati tijekom ljetnih praznika i mi tada vježbamo i sve super radim. Volja me drži još nekoliko mjeseci nakon njezina odlaska, a onda me sve prestane i vratim se natrag. I tako to stalno ide.

Kako su tvoji bližnji reagirali kad si rekla da ideš u 'Život na vagi'?

Svi su bili sretni. To je prekretnica. Smatraju da će mi to pomoći, da ću ojačati, psihički i fizički te da će mi to puno pomoći da se promijenim.

