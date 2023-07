Nakon 'Života na vagi' uživaju u majčinskoj ulozi: Bila im je to velika želja koja se ostvarila!

Nakon showa 'Život na vagi' neke kandidatkinje ostvarile su se u najljepšoj životnoj ulozi, onoj majčinskoj, a Anja Veber i Irena Štetić Andrin otvoreno su rekle kako su se prijavile u show kako bi skinule kilograme, popravile zdravlje i u konačnici zatrudnjele.

Anja Veber

Anja Veber nedavno je rodila sina Liama, a podijelila je lijepu vijest na društvenim mrežama. "Doborodošao nam", napisala je Anja. Objavila je papir na kojem je otkrila da je rodila 29. lipnja u 12:15 te da je njezin sinčić težak 3655 grama, a dugačak 51 centimetar. Primila je brojne čestitke u komentarima među kojima su bile i one Edina Mehmedovića i Marijane Batinić.

''Sudjelovanje u emisiji 'Život na vagi' mi je puno pomoglo jer sam tamo izgubila kilograme koji su sprječavali trudnoću'', priznala nam je Anja na početku trudnoće.

Mjesec dana prije poroda otvorila se i oko toga kakvi će ona i njezin suprug biti roditelji.

"Iskreno, nemam strah. Rekla sam - kako bude, bit će. Potrudit ću se da bude što bolje, i djetetu i meni. Dalje ćemo vidjeti. Ne znam još kakav je to osjećaj pa ne znam što puno reći. Svi jedva čekaju, pogotovo naši roditelji jer će sad po prvi put postati baka i djed", zaključila je.

Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun

Nedavno je rodila i Ana Žderić Kračun. Dobila je kćer Niku s Dominikom Kračunom, finalistom pete sezone 'Života na vagi'. Za RTL.hr je progovorila o porođaju. "Taj dan sam bila kod ginekologice na pregledu, sve je bilo uredu i samo odjedanput je pukao vodenjak. Za raniji porođaj nije bilo nikakve naznake, ali njoj se očito žurilo", ispričala je Ana.

"Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu. Beba je odlično, ne treba biti u inkubatoru samo što je dobila žuticu. Rođena je s dva kilograma i 700 grama, a dugačka je 47 centimetara", dodala je ponosna novopečena majka.

Suprug Dominik nije bio s njom u rađaonici jer se sve odvilo jako brzo. U trenutku kada su joj krenuli trudovi, on je bio u Zagrebu jer je tu zaposlen, a potom je krenuo za Osijek.

"Prvo sam planirala roditi u Vukovaru, a kako je malena ranije požurila, morali smo ići za Osijek", rekla je Ana. Nije ju vidjela taj dan, već u nedjelju, a ispričala je kako je reagirala kada je ugledala svoju malenu djevojčicu.

"Tek sam ju u nedjelju prvi put uživo jer sam morala biti na intenzivnoj njezi. Kada sam je ugledala, prvo sam se rasplakala. Nisam se mogla suzdržati. Tata ju je vidio prije, uslikao ju je pa me nazvao i počeo plakati. Oboje smo bili jako emotivni", rekla je. U bolnici će biti još minimalno tjedan dana, a nakon toga ih čeka još jedan veliki pothvat. Kupili su kuću u Slavoniji i uskoro useljavaju.

Irena Štetić Andrin

Bivša natjecateljica 'Život na vagi', 40-godišnja Irena Štetić Andrin, početkom 2020. godine postala je majka dječaka kojemu su ona i suprug Ivica nadjenuli ime Vigo. Nekadašnja kandidatkinja popularne emisije, koja je u istoj izgubila 50 kilograma i osvojila 50 tisuća kuna, ne skriva koliko joj je rođenje dječaka promijenilo život, ali i upotpunilo obiteljsku idilu.

Iako uživaju u trenutcima sa svojim sinčićem, i Irena i suprug Ivica priželjkuju proširenje obitelji, a ovako su za RTL.hr rekli kako se osjećaju uoči dolaska sina. "Joj, dragi moj svijete, odlično se osjećam, najsretnija žena na svijetu sam, cijelu prošlu godinu sam osjećala da će mi ova godina biti dobitna. I je. U ovoj godini se sve promijenilo. Suprug, moj najbolji prijatelj i najveća potpora u svemu, mi se vratio iz Norveške, kruna svega je da ćemo postati roditelji, napokon u kompletu osjećat ću se u stilu one poznate izrečene 'žena, majka, kraljica", rekla nam je tada Irena.

