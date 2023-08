Nina Bandić o prijavi u 'Život na vagi' i reakcijama bližnjih: 'Svi su mislili da se zezam'

Učiteljica razredne nastave Nina Bandić bit će jedna od kandidata koje ćemo od ove jeseni pratiti u 'Životu na vagi', a novu, sedmu sezonu popularnog showa moći ćete gledati i na RTL-ovoj novoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Nina svoju transformaciju tijela i navika započinje sa 133 kilograma. 26-godišnja Sinjanka uživa u fotografiji i želi biti pozitivna pa vjeruje da će dostići svoj puni potencijal kada izgubi težinu.

"Moje loše prehrambene navike i hormoni stajali su me svega. Imam sve u životu što želim; obitelj, ljubav, vjeru i prave prijatelje. Osim što sam jako zabrinuta da bi mi debljina sigurno poremetila ostvarenje stvaranja obitelji jednog dana, kad bih se na to odlučila", ispričala je Nina.

Strahuje da zbog prekomjerne težine neće još dugo biti sa svojim voljenima. "A stvarno volim život i želim živjeti još puno godina punim plućima, a ne se misliti koju bolest će mi moja debljina sutra donijeti", istaknula je. Što je Nina još rekla u intervjuu za RTL.hr, doznajte u nastavku.

Što je bila prekretnica da se odlučiš prijaviti u 'Život na vagi'?

Najveća prekretnica da se prijavim u ovu emisiju bilo je to što sam postala svjesna da višak mojih kilograma utječe na moje zdravstveno stanje. Zato sam to odlučila promijeniti.

Jesi li se u nekom trenutku naglo udebljala ili to traje odmalena?

Tijekom djetinjstva nisam imala višak kilograma. S viškom kilograma sam se tek krenula boriti od samog puberteta. Tijekom puberteta mi je to dosta smetalo pa sam bila na raznim dijetama gdje bih smršavjela pa bih se udebljala i tako u krug. I na kraju sam došla kod vas.

Jesu li te obitelj i prijatelji upozoravali na višak kilograma?

Moji ukućani i prijatelji meni to nikad nisu predstavljali kao neki problem. U razgovoru s roditeljima, oni su me uvijek poticali na neke zdravije navike zbog moga zdravlja, a što se tiče prijatelja, prihvatili su me takvu i mislim da zbog moje energije i svega, nisu ni primjećivali moj višak kilograma i problem koji sam imala, koji imam.

Kako su reagirali kad si im rekla da si se prijavila na 'Život na vagi'?

U početku kad sam rekla da idem na 'Život na vagi', svima je to bio šok i svi su mislili da se zapravo zezam. Međutim, možda tjedan, dva, tri nakon krenuli su me shvaćati ozbiljno. U početku im je možda bilo malo teško jer ću biti izložena na televiziji, ali kad su vidjeli koliku želju imam, svi su mi pružili podršku.

