Bivša kandidatkinja 'Života na vagi', Mirna Posavec, jedna je od onih koja je život u potpunosti promijenila nakon showa. Nije stigla do finala, ali je kao nefinalistica postigla najbolji rezultat (skinula je više od 50 kilograma) te osvojila nagradu od 50.000 kuna. Odličan poticaj za dalje, a Mirna nije stala, štoviše, postala je fitness trenerica i mikroinfluencerica. Četiri godine nakon izlaska iz showa i dalje je fokusirana u tome da vodi zdrav život, a nije stala niti s projektom 'Život na vagi'. Mirni će ovo biti druga godina kako s kandidatima provodi svo vrijeme, usmjerava ih i tu je kao bilo kakva pomoć! Ususret novoj sezoni koja na RTL-u kreće na jesen, s Mirnom smo porazgovarali o njezinom putu nakon showa.

Kako je izgledao povratak u stvarnost nakon 'Života na vagi'?

Moj povratak u stvarnost je izgledao tako da sam se vratila svom studiju. Nastavila sam s navikama koje sam naučila u kući. Držala sam se prehrane, naravno dozvolila sam si da pojedem stvari koje nisu bile u jelovniku jer nisam htjela da do kraja života ispaštati i trpjeti to da ne mogu jesti sve. Držala sam se treninga i to je to.

Koliko ti je bilo teško uvesti u svakodnevicu ono što si naučila u showu?

Uopće mi nije bilo teško zato što sam se naviknula da je to postalo dio mog života i tri i pol mjeseca sam živjela taj život. Sad sam to samo nastavila.

Koje su prve poteškoće s kojima si se susrela?

Možda će zvučati glupo, ali nisam se susretala s nekim poteškoćama kada sam izašla van jer sam nastavila s onime što je naučeno u kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je bilo krenuti sama vježbati nakon 'Života na vagi'?

Nisam imala problema s nastavkom vježbanja bez trenera. Smatrala sam da sam naučila dovoljno da mogu nastaviti tempom kojim sam počela. Samo sam nastavila, gradila sam svoje znanje i naučila napraviti si bolji trening.

Izvor: Privatna arhiva

Jeste li u početku sami sebi pripremali obroke?

Oduvijek si pripremam. Volim eksperimentirati u kuhinji i to mi nije bio nikakav problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na koji način ti je najbolje vježbati?

Što se tiče treninga, ja sam vuk samotnjak. Velika većina mojih treninga izgleda tako da sam sama u teretani. Tako mi odgovara i to je moj način opuštanja i to volim.

Jesi li išta prekrižila na jelovniku?

Nisam ništa prekrižila. Jedem sve. Ne prežderavam se, ne liječim svoje emocije hranom. Jedem burger, pizzu, volim to i neću si uskraćivati nešto što volim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što si estetski radila na sebi nakon gubitka kilograma?

Skidanje 55 kilograma je ostavilo traga na mom tijelu. Višak kože je ostao. Operacija je bila jedino rješenje jer se ta koža neće povući. Skidali su mi višak kože s trbuha, grudi i ruku. I to je trebalo napraviti jer se nisam dobro osjećala u svojoj koži. Osjećala sam kao da me nešto veže uz staru Mirnu koja je imala raznih problema. Sada nisam ta osoba koja je ušla u show i zauvijek sam raskrstila s tom Mirnom koja je ušla unutra onog dana kada je skinuta koža s mene.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirna Posavec kroz suze priča svoju priču