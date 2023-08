Prije nekoliko tjedana krenulo je snimanje nove, sedme sezone 'Života na vagi', a treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović povremeno otkrivaju kako izgleda život na setu popularnog showa. Mirni i Edinu su ovog puta stigli preslatki gosti na set.

Trenerica je objavila fotografiju nasmiješenog Ede s kćerima. "Kolega je danas imao posebno pojačanje na setu", napisala je Mirna čiji ćemo debi u 'Životu na vagi' gledati ove jeseni, a zahvaljujući RTL-ovoj platformi Voyo obožavatelji showa moći će gledati epizode 24 sata prije prikazivanja na RTL-u. RTL donosi jedinstvenu streaming platformu Voyo na hrvatsko tržište 27. kolovoza.

Mirna je ranije u videointervjuu za RTL.hr otkrila kako će pristupiti kandidatima 'Života na vagi'.

"Kandidatima mislim pristupiti strogo, ali ne mogu vam sad još konkretno odgovoriti na to pitanje dok ih ne upoznam. Svatko je poseban i svakome ću pristupiti onako kako smatram da je najbolje za njega, ali ono što mogu reći cijelom timu je da će biti vojnički dril. To je nešto što ih izbacuje iz zone komfora i mislim da pristup treba biti malo stroži na početku. Naravno, uz puno zabave i smijeha, ali prije svega, military drill", ispričala je Mirna koju ćemo u 'Životu na vagi' osim na RTL televiziji, moći gledati i na platformi Voyo i to bez reklama. Više doznajte na voyo.hr.

Istaknula je da zna nametnuti autoritet kad to situacija zahtijeva.

"Nemojte da vas zavara ovaj baby face", rekla je kroz smijeh.

