Svake sezone produkcija napravi nešto novo kako za kandidate, tako i za gledatelje, a neke novosti sedme sezone otkrio je producent emisije Vanja Meandžija. „Na prvu će svima sigurno biti velika promjena naša trenerica Mirna Čužić, a imamo i novu lokaciju, vrlo zanimljive natjecatelje i dosad nikada napravljene obrate. Velik dio sezone snimat će se u karlovačkom kraju zbog vrlo ugodne klime i natjecateljima uvijek prisutnog osvježenja u rijeci Dobri, koja im teče tik uz imanje na kojemu borave. Karlovački kraj obiluje svime što nam je potrebno kako bi sezonu začinili raznim izazovima i iskušenjima, a također želimo osvijestiti gledatelje da je važno našu prirodu održavati čistom pa ćemo pokušati barem malo probuditi i ekološku svijest!“ kaže Meandžija i otkriva da će se emisija snimati na sve četiri rijeke toga kraja; Dobri, Korani, Kupi i Mrežnici, a plan je proći i gotovo sve veće i manje gradove Karlovačke županije. „U svakom slučaju, naši treneri Mirna i Edo su spremni, voditeljicu svi dobro znamo i volimo, a natjecatelje ćete tek upoznati, vjerujem i brzo zavoljeti te s njima prolaziti njihovu borbu za život“, zaključuje Meandžija, a voditeljica Marijana Batinić otkriva što priželjkuje od nove sezone.

„Očekujem puno. Prošle su sezone baš svi kandidati izgubili kilograme, a senzacija su bili ovi koji su ispali među prvima poput Luke Vlahovića i Dragice Ceković. Luka je u top formi, a gospođa Dragica je mršavija nego u finalu! Nadam se da će baš svi kandidati zdrave navike i znanja stečena u ovom showu zauvijek nositi sa sobom, da će baš svi nastaviti svoju borbu i kad se svjetla reflektora ugase. To mi je najveća želja“, kaže Batinić i dodaje kako su je se dojmili kandidati nove sezone.

Izvor: RTL

„U prvim sezonama bila sam šokirana vrtlogom emocija, što sam i sama proživljavala. Specifičan je to televizijski show, ne možeš biti samo voditelj i isključiti srce i osjećaje i ne možeš oguglati. Emocionalno prejedanje gotovo je uvijek posljedica neke traume. Tu traumu kandidati najčešće podijele s psiholozima, trenerima ili sa mnom jer na njih to djeluje terapeutski. Nisam psihoterapeutkinja da mogu emocije staviti sa strane u ovom vrlo specifičnom voditeljskom poslu i trudim se biti im prijatelj i podrška jer je to najmanje što mogu učiniti. Uvjerena sam da nema osobe u produkciji koja nije brisala suze na neke situacije kojima smo svjedočili i priče koje smo čuli. Ali zato smo svi skupa i ponosni što radimo ovaj projekt, uistinu osjećamo da radimo nešto veliko i važno, da pomažemo ljudima. Mi se vežemo uz kandidate, a nerijetko sklapamo i prijateljstva tako da se s nekim bivšim kandidatima čujem gotovo na dnevnoj bazi, primjerice, danas sam baš pozvala kandidatkinju pete sezone Zdravku Kapetanović da me posjeti na Šolti“, kaže Marijana koja je sigurna da će se nova trenerica izvrsno uklopiti u već uigran tim 'Života na vagi'.

„Naš je prvi susret bio baš nekako topao prijateljski, kao da se poznajemo godinama. Mi iz 'Života na vagi' smo svi kao jedan razred, toliko se dobro poznajemo, dugo godina radimo skupa i baš smo tim. Mislim da će se i gledateljima brzo uvući pod kožu. Prirodna je, simpatična i vrlo profesionalna. Na treningu mi djeluje više kao vojni zapovjednik, haha“, zaključuje voditeljica.

Kako će izgledati put novih kandidata prema zdravijem i sretnijem životu gledatelji će doznati ove jeseni - samo na RTL-u!

