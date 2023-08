Simpatična šefica gradilišta Silvija Temšić kandidatkinja je nove sezone 'Života na vagi', koji s emitiranjem kreće ove jeseni, a sve epizode gledatelji će 24 sata prije prikazivanja na televiziji moći pogledati na novoj RTL-ovoj platformi Voyo. Silvija svoju transformaciju započinje sa 129 kilograma. Ima ugodan karakter, dobru energiju i vjeruje kako se svaki problem može riješiti, pa tako i njezin s viškom kilograma! „Odmalena sam debela, kao i ostatak moje obitelji. Hrana iz malog sela ostavila je trag!“ objašnjava Silvija koja kaže da se u 'Život na vagi' prijavila ponajprije zato što se boji ozljeda, bolesti, a i jako je nervira što se ne može kretati a da se ne uspuše. Baš kao i to što ne može opušteno uživati u jednom od najdražih ženskih aktivnosti - šopingu! U nastavku doznajte što je još rekla za RTL.hr.

Što je bila prekretnica da se odlučiš prijaviti u 'Život na vagi'?

Pokušavala sam sama kretati, prije sam bila na dijetama i određenim prehranama. Nikako se sada nisam mogla pokrenuti. Na to je sve utjecao i posao i jedan dan su me svi naživcirali, sva sam bila ljuta i jadna što ne mogu pomoći ni drugima ni sebi. Zato sam se prijavila.

Jesi li oduvijek sklona debljanju ili si se u jednom trenutku naglo udebljala?

Kao mala sam oduvijek bila jača i uvijek sam u razredu bila s većima i jačima. No, sve je krenulo kasnije, prema srednjoj školi kada sam puno sjedila i učila. Na fakultetu pogotovo. Studirala sam građevinu i to je jako naporno. Većinom je sjedenje i sve to oduzima vrijeme. I eto, tu smo gdje smo.

Izvor: RTL

Kako su tvoji bližnji reagirali na debljanje, jesu li ti što govorili u vezi toga?

Prijatelji nisu toliko komentirali, jedni druge bodrimo, a doma su se više bojali za moje zdravlje. Pa hajde, mogla bi skinuti kilograme, budemo i mi uz tebe. Ima i kod njih viška pa smo se dogovarali da ćemo svi polako zajedno. No, nikako krenuti.

A kako su reagirali kad si im rekla da ideš u 'Život na vagi'?

Svi su bili jako velika podrška i svi su uz mene, bilo im je iznenađenje, ali svi su to podržali. Bili su veseli i sretni zbog mene.

Cijele epizode 'Života na vagi' bit će dostupne na RTL-u te na novoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! Više doznajte na voyo.hr.