Ivan Jakubovski ušao je u četvrtu sezonu 'Života na vagi' kao najteži kandidat, a motivacija za borbu bilo mu je obećanje njegova sina Martina, koji je rekao da će trenirati i vježbati sve dok je njegov tata u showu. Ivan je dogurao do finala te je Martin Jakubovski bio njegov najveći navijač. Novost je ta da je upravo Martin djelom sedme sezone showa, koja se trenutačno snima, a čije će epizode gledatelji ove jeseni moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

U razgovoru za RTL.hr otkrio je što kaže na Martinov ulazak u show i kako ga je motivirao da ne odustaje i kada mu bude najteže.

"On je bio moja motivacija kada sam bio tamo. Vjerujem da smo mi njemu motivacija sada kada je on unutra. Iskreno rečeno, meni je u showu bilo jako lijepo, ali i jako teško. Bilo je teško odraditi trening, to mi je bilo najteže, ali sve ostalo je bilo prekrasno. Od same produkcije, ljudi ispred i iza kamere. Jako sam se lijepo proveo i rekao sam mu kako je to jedno iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Pamtim ga ja i vjerujem da će ga i on", otkrio je Jakubovski, koji je u showu dogurao do finala i u konačnici skinuo skoro 60 kilograma!

Izvor: RTL

"Martinu sam rekao da bude bolji od mene. Nadam se da će se to ostvariti. Tata je dogurao daleko i ja se nadam da će me prestići. Na mlađima svijet ostaje i moja je želja da on bude bolji od mene. Kao i svakom roditelju, koji želi da njegovo dijete bude bolje od njega", rekao je Ivan.

