Točno godinu dana prošlo je od ulaska Josipa Čape u show 'Život na vagi'. S koferom u rukama i ogromnom podrškom supruge i djece, Čapo je krenuo u avanturu život sa samo jednim ciljem - smršavjeti i promijeniti životne navike koje su ga dovele do stanja u kojem se tada nalazio. Naizgled vrlo jednostavno, ali bilo je to 'krvavih' nekoliko mjeseci u Lividragi. No, kako su treneri Edo i Maja istaknuli, on je definitivno bio jedan od kandidata koji ih je najviše oduševio. Uz redovite treninge, Čapo je davao još više - svakodnevno je hodao Gorskim kotarom i tako skidao nevjerojatno brzo, ali i pametno te u konačnici show napustio sa 93 kilograma.

"Izazovnih godinu dana je iza mene i sretan sam što uspjevam držati kilažu, teško je, ali borim se. Nema labavo. Da vam budem iskren, prije godinu dana nisam bio svjestan gdje idem. Kćer se tek bila rodila, a ja sam samo želio da sve prođe dobro. Da kada se vratim, svi budemo na okupu", rekao je Čapo, koji se i na svojim društvenim mrežama prisjetio početka puta.

"Sreća je velika da me najmlađa kćer sada poznaje mršavog. Kada me vidi na reklami sa starom kilažom, nije joj ništa jasno. Pogleda u mene i čudi se", nasmijao se Čapo. Pitali smo ga i je li sanjao o pobjedi već na početku.

"Odlučio sam ići smršavjeti. Hoću li pobijediti, o tome nisam razmišljao. Nisam ni sam znao gdje idem. Mislio sam si - ako uspijem, uspijem, ako ne, ne. Cilj mi je bio doći na 110 kilograma i bio bih s time zadovoljan. Na kraju sam imao 93 kilograma", rekao je.

Već prvi izazov bicikliranja bio im je eliminacijski, odnosno bar su tako mislili. Kada je prebrodio početni strah od izbacivanja, sve je krenulo nabolje.

"Bilo me strah hoću li ući u kuću i tijekom prvog izazova sam gledao u brda i mislio si: 'Joj, samo da me odabere'. I eto, Maja me odabrala i nije pogriješila", rekao je.

Boravak u kući je jedno, a realnost je druga, no Čapo se uspjeva i s time izboriti.

"Sada sam na 100 kilograma, držim tu kilažu, imam mnogo obaveza, no puno treniram. Radim na novom projektu, ali ne bih još ništa otkrivao", zaključio je.

