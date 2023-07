Ove jeseni kreće sedma sezona popularnog showa 'Život na vagi', a njegovo već dobro poznato lice je trener Edin Mehmedović. Edo je u videointervjuu za RTL.hr otkrio što ga je privuklo fitnessu, što njegove kćeri kažu kada ga vide na televiziji i kako je upoznao suprugu Petru.

Što te privuklo fitnessu?

To je bio nekako prirodni slijed događaja kad sam upisao Kineziološki fakultet. Na prvom semestru te bace u teretanu i tamo se moraš početi snalaziti kako god znaš i umiješ. Nije se to meni nešto previše svidjelo, moram biti iskren, iako smo dosta vremena provodili u toj teretani, ali ono što je bio neki preokret u mojoj karijeri bilo je kad sam se upoznao sa sustavom koji se zove TRX. Onda sam vidio da mogu biti kreativan i onda kako se kaže: 'Ostalo je povijest'.

Znači, to nije bio tvoj posao iz snova?

Ja sam od najranije dobi znao da želim biti usmjeren na sport i nešto što mora biti vezano uz sport jer jednostavno tako me oblikovao život. Kako sam trenirao rukomet, nisam vidio nekakav drugi pravac. Nisam bi ni učenik za ove neke ozbiljnije škole i onda sam jednostavno tu srednju školu onako 'prohodao' sa što manje obveza koliko je to moguće jer sam ozbiljno bio u treninzima. Na fakultetu sam se prvi put susreto s činjenicom da ti završavajući Kineziološki fakultet obrazuješ se da postaneš profesor tjelesne zdravstvene kulture. Iskustvo rada u školi, praksa mi je dalo do znanja da neću raditi taj posao. I onda je bilo što ćeš raditi kad si već tu? I onda malo pomalo slijedom nekih čudnih okolnosti sam završio u teretani.

Koliko ti se život promijenio nakon prve sezone 'Života na vagi'?

Pa 'Život na vagi' je za mene uvijek, uvijek to ističem, svojevrsna kruna karijere. Sad ispadam da ja radim ne znam koliko već godina, ali kad pričamo o fitnessu moramo biti svjesni činjenice da treneri, osobni treneri i trenerice nisu dugo u toj sferi. Ne rade dugo taj posao. To vam je jedno desetljeće, ja sam dva, dakle poprilično dugo. Kad se dogodio taj poziv za casting za 'Život na vagi', nekako sam bio prvi put u životu miran i osjećao sam da je to onako baš kako treba biti. Kakva god odluka bude, ja sam ok s tom odlukom. Ono s čime nisam bio ok je ono što se dogodilo nakon prve te sezone, a to je jedna ogromna preplavljujuća sreća i zadovoljstvo s onime što smo napravili. I taj osjećaj kad se stvarno vidiš kako nekome pomažeš i kako nekome daješ podršku da zaista mijenja i bori se za svoj život jer zapravo najveća nagrada.

Je li 'Život na vagi' utjecao na tvoj poslovni uspjeh?

To je zapravo meni jedan paradoks. Meni iz sezone u sezonu opada broj klijenata i broj ljudi s kojima radim jer jednostavno opada broj klijenata, a raste broj djece. Nekako moraš nadomjestiti taj period kad te nema kod kuće i jako sam vezan za svoju djecu, svoje kćeri i onda svaki slobodan trenutak pokušavam provoditi s njima. Radim još uvijek kao trener, radim privatno s klijentima, međutim u puno manjoj mjeri nego prije. Međutim, imam osjećaj da sada dolaze neki novi trenuci. Imam jednu neostvarenu želju, a to je zapravo da imam svoj vlastiti fitness centar pa se nadam da će se u skoroj budućnosti dogoditi tako nešto.

Plan za vlastiti fitness centar već je razrađen na papiru?

Taj cilj je napisan prije deset godina, ali još uvijek je neostvaren. Sad je trenutno 'Život na vagi' nešto što mi najviše okupira moj život uz obitelj i radujem se svakom novom projektu i nekako sve drugo sam stavio po strani. No vjerujem da će doći taj trenutak.

Nastupio si u 'Masked Singeru' i oduševio gledatelje. Kako reagiraš na slavu?

Kad imaš troje male djece, slava ti nije nešto što je na repertoaru. Ne smatram to nekakvom negativnom posljedicom, dapače. Ugodan je osjećaj. U našoj prirodi je da se želimo svidjeti ljudima i ja ne bježim od te činjenice. Ono što je za mene dobro je da sam se ja formirao kao osoba i da je taj trenutak slave došao u onom trenutku života kad mi je bilo najvažnije biti dobar tata. I nekako onda gledam na to kao jedan lijepi dodatak cijeloj mojoj životnoj priči, ali nikako se ne želim fokusirati na to. Ne bacam svjetlo nešto previše na to nego je to jedna lijepa posljedica onoga što sam radio.

Što tvoje kćeri kažu za tatu na televiziji?

To je nešto što je jako smiješno, pogotovo to iskustvo u 'Masked Singeru' bilo je zaista nešto fenomenalno starijoj kćeri, dobro najmanja je još stvarno jako mala. Još nije ni svjesna što se to točno događa, ali ove starije već jesu i to je njima i čudno, zabavno, zanimljivo. Jedna je već odlučila da će biti pjevačica, druga je odlučila da će biti glumica tako da čeka nas zanimljiva budućnost.

