Mirna Čužić je nova trenerica showa 'Život na vagi' čija sedma sezona uskoro kreće s prikazivanjem na RTL-u. Zagrepčanka s dubrovačkom adresom pridružit će se već dobro poznatom licu i gledateljima i njoj - Edi Mehmedoviću.

Mirna je u videointervjuu za RTL.hr otkrila kako je došlo do njezinog preseljenja u Dubrovnik, nedostaje li joj obitelj, koje su prednosti i mane života na jugu Hrvatske i što je veseli.

Odrasli ste u Zagrebu, a sada živite u Dubrovniku. Trebali ste zapravo preseliti u Španjolsku?

Zapravo je kod mene sve u životu neplanirano. Mislim, što se tiče ovih nekih velikih životnih poteza, kao da mi je neki unutarnji instinkt rekao: 'Vrijeme je za promjenu'. Španjolska je došla sasvim slučajno. Oduvijek sam se željela preseliti negdje u inozemstvo, čak je u jednom trenu bila Australija, Amerika, ali španjolski stil života je nekako taj razigrani duh, mediteranski đir i odgovara mojoj osobnosti pa sam nekako otok Lanzarote izabrala za veliku životnu promjenu. Međutim, prije odlaska imala sam jedan period koji sam željela iskoristiti još malo za zabavu ili nekakav rad u Hrvatskoj. Našla sam sezonski posao u Dubrovniku, sasvim slučajno preko prijatelja koji je tamo već radio. Završila sam u jednom restoranu kao hostesa. Međutim, to je kratko trajalo jer sam netom nakon toga našla posao u struci u Dubrovniku u jednom sportskom centru. Jako mi se svidio grad, ljudi, energija. Dobro su me prihvatili i odlučila sam ipak dati priliku Hrvatskoj, ostati na Mediteranu.

Znači, brzo ste se uklopili?

Nekako da, i čak mogu reći da se sad osjećam kao da sam oduvijek tamo, kao da sam trebala tamo doći, kao da tamo pripadam oduvijek. Ne mogu reći da na početku nije bilo malo teže, ali dosta brzo sam se snašla.

Otvorili ste prvi fitness studio u Župi dubrovačkoj točno kad je krenuo lockdown. O čemu ste tada razmišljali i kako ste to okrenuli u svoju korist?

Mislim da lockdown i taj tren kad su objavili zatvaranje teretana da je prvi put u životu da nisam reagirala panično i dramatično. Vjerovala sam u svoj cilj i znala sam da će kad tad ta cijela situacija završiti i da na kraju mogu to samo okrenuti u svoju korist kao što se i dogodilo jer su ljudi nakon toga zaista bili željni vježbanja. Mislim da sam donijela i jedan novi dašak fitnessa u cijelu tu regiju jer radim nešto što je malo drugačije i skupila sam svo svoje dotadašnje znanje i iskustvo i pretočila ga u svoj prvi studio koji danas živi i samo se širi.

Koje su prednosti, a koje mane života na jugu Hrvatske?

Mislim da ima puno više prednosti nego mana. Po meni je jedina mana što je jako udaljeno od svega, pogotovo zimi kad se smanje avionski letovi i općenito gdje god želite otići iz Dubrovnika, morate prvo doći u Zagreb i onda dalje. Ali što se toga tiče, to mi isto ne predstavlja neki veliki problem jer je Dubrovnik povezan s Crnom Gorom i nekim drugim zemljama okolo koje su stvarno predivne i koje vrijedi pogledati. Imaju predivnu prirodu. Što se prednosti tiče, mislim prije svega da je život na jugu, pogotovo ovako na krajnjem jugu puno mirniji, ljudi su nekako smireniji. Manje je tog stresa i užurbanosti. Naravno, svugdje ga ima, ne možeš to isključiti, ali koliko god da ti je stresan dan ili da se osjećaš loše, prošetaš uz more, nadišeš se onog divnog, čistog zraka, nema tramvaja, nema one gradske vreve i odmah je dan ljepši. Mislim da se osjete te razlike u čistoći, mirnijem životu, manje stresa, nekakvoj lakoći življenja.

Nedostaje li vam obitelj? Kako su oni reagirali kad ste odlučili živjeti u Dubrovniku?

Mislim da su moji roditelji prije svega bili sretni što nisam otišla preko oceana jer je to isto bila jedna od opcija tako da je mama rekla: 'Ajde, dobro. U Hrvatskoj je. Dobro je'. Dubrovnik ipak nije na kraju svijeta. Čujemo se redovno. Ja sam oduvijek bila samostalna osoba, nisam bila mamina, tatina kći. Jako rano sam se i odselila od doma i volim istraživati nove gradove, nove puteve, graditi karijeru. Mislim da su bili spremni na to i drago im je da sam ostala u Hrvatskoj.

Imate svoj fitness studio. Kakve sve treninge vodite?

U svom fitness studiju sam fokusirana na male grupe i individualne i poluindividualne treninge. Imamo tri različita glavna programa. Ja sam ih razlučila kao the strength, the flow i the beat. Svaki ima neke svoje specifičnosti. Znači, kombiniramo treninge snage, visoko intenzivne aerobne treninge i nešto što bih mogla nazvati tipa pilates. Međutim, ja volim miješati različite tehnike tako da to nije čisti pilates nego sam dala vlastiti naziv i objedinjila sam svoje dosadašnje znanje i iskustvo u taj neki svoj stil vođenja treninga.

Trenirate i fit box. Što je to?

Pa fit box u Dubrovniku više ne vodim. To je bila neka moja, ja bih rekla specijalnost u Zagrebu. To je bio trening sadržan od kombinacije borilačkih vještina i treninga snage sa čak elementima pilatesa. Uvijek volim neku fuziju tehnika. Prvo, zato što ja ne volim da je meni dosadno, ne želim ni da je mojim klijentima dosadno, a opet da ima svrhu, da teži nekom cilju oblikovanja, odnosno učvršćivanja tijela, da se ljudi nakon tog treninga osjećaju zadovoljno, da se dobro izmore, ali da im je prije svega zabavno.

Show 'Život na vagi' od jeseni kreće na RTL-u