Upoznajte Marie Pascale Bančić (51): Veterinarska tehničarka ima 140 kilograma i dolazi iz Vrbovca

Marie je rođena u Parizu, gdje je živjela do šeste godine, a potom se s obitelji preselila u Vrbovec. Jako voli svoj posao, komunikativna je, izravna i zanimljiva osoba kojoj se i ljubav sa suprugom dogodila na zanimljiv način. Naime, upoznali su se kada je poslala poruku na pogrešan broj, a on joj je odgovorio pa su nastavili komunikaciju i naposljetku se rodila ljubav. Marie je sretna u braku, sa svojom obitelji i prijateljima koji su uvijek uz nju, no kilogrami su se počeli gomilati kada je shvatila da se ne može ostvariti kao majka.

„Počela sam tražiti utjehu u hrani jer nisam mogla imati djecu“, kaže Marie koja je triput išla na potpomognutu oplodnju, a sada su suprug i ona u procesu posvajanja. U 'Život na vagi' prijavila se zato što se boji da će imati moždani udar, ostati invalid, ne može potrčati, a i ne želi se više sramiti kada se skine u kupaći kostim. „Želim da me suprug napokon odvede u šoping kakav želim i da mogu odjenuti haljinu koja mi se svidi, a ne onu koju moram kupiti jer nemam izbora“, zaključuje.

