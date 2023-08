Upoznajte Marselu Karamatić (27): Ima 170 kilograma i dolazi iz Velike Gorice

Marsela je prije trenirala rukomet, trbušni ples, australski nogomet (footsie) i druge sportove, pa ima iskustva s tjelesnom aktivnošću, a jedina u svojoj obitelji ima problema s težinom. „Imam zaručnika, psa, mačku, imam gdje živjeti i mogu si priuštiti nekakve avanture. Ali zbog viška kilograma - ne mogu živjeti. Zbog moje pretjerane kilaže trpim bolove u nogama. Nesposobna sam zbog tih bolova i ponekad se osjećam kao da sam invalid“, kaže Marsela i priznaje da se izbjegava nalaziti s prijateljicama na kavi jer se boji da će doći u kafić, a tamo neće biti stolca za nju.

Život na vagi, 7. sezona Foto: Život na vagi, 7. sezona

„Neugodno mi je jer mislim da me ljudi osuđuju. Jednostavno želim živjeti kao normalan čovjek da ne moram razmišljati o tome hoće li nešto puknuti ako sjednem na to“, kaže Marsela koja je shvatila da je došla do situacije kad se jednostavno mora izboriti za sebe i svoju budućnost. „Bojim se jesam li sve poremetila u organizmu zbog pretilosti pa neću moći imati djecu. Bojim se da će mi se nešto dogoditi, a neće me imati tko dići zbog kilaže. Ne mogu vjerovati što sam si učinila! Želim biti zdrava!“ zaključuje.

