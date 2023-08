Upoznajte Mislava Vlašića (28): Ima 190 kilograma, a vozač je taksija koji dolazi iz Zagreba

„Nemam nikakvih trauma, jednostavno volim jesti!“ iskren je Mislav i dodaje kako je cijeli život imao problema s kilogramima i jedino mu je to smetalo zato što se ne može više baviti sportom. „Želim vidjeti kako je to ne biti debeo jer mislim da sam došao do zida i da ovako više ne ide. Želim bolji život“, kaže mladić koji više ne može raditi ni najjednostavnije stvari kao što su ulazak u automobil ili oblačenje čarapa. Mislav je čvrsto odlučio pokrenuti se jer se ponajviše boji za zdravlje, da se ne razboli i ne postane nepokretan.

Život na vagi, 7. sezona Foto: Život na vagi, 7. sezona

Obitelj mu je velika podrška u njegovoj najvećoj životnoj borbi, pogotovo tri sestre, a otkriva kako bi i sam volio imati obitelj. „Želio bih imati curu! Zapravo, u budućnosti se vidim sa suprugom i barem jednim djetetom“, zaključuje Mislav koji se rano zaposlio u tvrtki koja se bavi montažom liftova i zbog posla je dosta proputovao. Sada je došlo vrijeme da smršavi jer kad već nije mogao postati nogometaš, barem da nosi svoje dresove koje skuplja godinama.

