Upoznajte Peru Jukića (47): Ima 170 kilograma, dolazi iz Zagreba i radi kao operater autodizalice

Prije se aktivno bavio sportom, no i dalje igra američki nogomet te se bavi wakeboardom i snowboardom. „Debeo sam jer uživam u prejedanju i pretjeranom konzumiranju alkohola!“ kaže Pero, koji je vrlo direktna, samouvjerena i iskrena osoba. „Ne mogu se normalno baviti sportovima zato što oprema nije predviđena za osobe s više od 120 kilograma i tada dolazi do kidanja opreme i ozljeda“, objašnjava Pero koji i dalje ne odustaje od raznih aktivnosti bez obzira na to što je prošao mnoge ozljede kostiju.

„Volim izazove i prijatelji su mi govorili da se prijavim u 'Život na vagi' jer ću sigurno pobijediti, a kako sam imao slobodnog vremena, napravio sam to“, kaže Pero i dodaje kako on ne voli ništa planirati, jako je spontana osoba, ali sad ipak ima jasan cilj - izgubiti kilograme kako bi uživao u svim blagodatima koje život nudi jer je ponajprije hedonist. „A i volio bih probati zipline i razne atrakcije u adrenalinskim parkovima“, dodaje.

