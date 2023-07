Zuzana Filipaš stekla je mnogo prijatelja u šestoj sezoni 'Života na vagi', a preko ljeta je odlučila naći vremena za druženje s njima. Nakon što je bila s Larom Peruško na njezinoj rođendanskoj proslavi, posjetila je Dalibora Kujundžića i Ivanu Radoš Kruškić u Vinkovcima.

Zuzi je podijelila nove fotografije s Daliborom i Ivanom pa se osvrnula 'Život na vagi' i svoja prijateljstva.

"Moja odluka da se prijavim u 'Život na vagi' mi nije samo promijenila izgled i mišljenje nego mi je dala puno više. A to je da sam stekla predivne ljude, kod kojih sad mogu putovati i družiti se u sve dijelove Hrvatske. Upravo sam se vratila iz Slavonije, gdje sam bila kod Ivane Radoš Kruškić i Dalibora Kujundžića koji su me lijepo ugostili i pokazali njihov kraj, Vinkovce te Vukovar. Vjerojatno se sad pitate zašto se nisam vidjela s Josipom Čapom, on je imao obveze s konjičkim utrkama, ali vjerujem da ćemo se uskoro družiti. Bila sam na početku godine i u Splitu s Mirnom Posavec gdje nas je ugostio Jure Madžarac Erceg, Filip Mrčela i Matea Milunić. I ja sam također ugostila u Istri, Raši Toma Kukoča, Šteficu Sever, Željku Matešu, Borisa Fućka, Laru Peruško, Ivanu. Sad je na redu moja cimerica Dragica Ceković te se nadam i ostali s kojima se nisam vidjela i družila. A već izmedu sebe dogovaramo da idemo kod Štefice na to njezino brdo Ivančica. Tako da moj kofer nikad neće skupljati prašinu", napisala je.

Čehinja Zuzana Filipaš u šestu sezonu 'Života na vagi' ušla je sa 146 kilograma, a u emisiju se prijavila jer se više nije mogla pogledati u ogledalu. "Vidim neku drugu osobu. Više si neću dopustiti da ne volim samu sebe. Želim biti vesela jer sam inače takva osoba", rekla je na samom početku. Ona je jedna od onih koja nije dogurala daleko u showu, ali to je nije pokolebalo na njezinom daljnjem putu k ostvarenju željene kilaže. Danas je u potpunosti druga osoba - trči, planinari, prilagodila je prehranu i slobodno možemo napisati kako je uzor svima koji imaju problem s prekomjernom tjelesnom težinom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sedma sezona 'Života na vagi' već od jeseni na RTL-u!

Propuštene epizode showa pogledajte na PLAYU!