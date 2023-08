EKIPA, SRETNO! Ovo su kandidati nove sezone showa 'Život na vagi'! Ukupno imaju 2251 kilogram, a cilj im je promijeniti živo...

Snimanje sedme sezone showa 'Život na vagi' u punom je jeku, a gledatelji će početak sezone dočekati već ove jeseni. Show će, osim na RTL-u, moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama! Bolje pozivnice od toga nema, a na RTL.hr-u su već ukratko upoznali kandidate koji će pred kamerama skidati kilograme i upustite su u jedan od najvećih izazova u svom životu. Neće biti lako, to je već poznato iz prethodnih sezona, no ako su ustrajni i predani - nema šanse da rezultat izostane. Ekipi držimo fige, a novu sezonu ne propustite ove jeseni na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo!