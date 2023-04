Zvijezde showa 'Život na vagi' Željka Mateša i Lara Peruško ponovno su sudjelovale u jednom RTL-ovom projektu. Ne aktivno, kao što je to bilo u 'Životu na vagi', već pasivno. U subotnjoj emisiji došle su bodriti maske. 'Masked Singer' pratile su iz prvog reda, a time su se pohvalile i na društvenim mrežama.

One su jedne od onih koje su svoju transformaciju nastavile i nakon izlaska iz showa. Ustrajne su prema svom cilju, a to nije samo gubitak kilograma, već i zdrav život.

"Kombiniram trening za nabijanje mišićne mase i za sagorijevanje masti. Kombinacija je onoga što sam radila u Lividragi, možda malo drugačije, ali učim nove stvari i jako mi je to zabavno. Moram se pohvaliti, radila sam danas vježbu koju prije nikada nisam mogla – kada ti tijelo visi na laktovima, a ti podižeš noge. To mi je zadao trener, a ja sam ga pogledala u čudu, kako sam znala to napraviti i Edi. Ja sam se nalaktila i bilo je sve super! Malo me bilo strah, ne vjeruješ svome tijelu, ali uspjela sam. Prvo pet pa deset pa petnaest ponavljanja. Zanimljivo mi je da još uvijek izazivam svoje tijelo i vidim da se još uvijek može odraditi nešto što nisi. Svaki trening probam nešto novo, a treniram tri puta tjedno po sat i pol do dva", rekla je Željka nedavno za RTL.hr.

Istu ustrajnost pokazala je i najmlađa kandidatkinja showa...

''Sada sam odlučila sebe staviti na prvo mjesto. Neću ponavljati iste pogreške i nijedan muškarac mi ne može više biti prioritet. Možda to zvuči sebično, ali sada sam si samo ja bitna. Smeta li bivšima što sam u emisiji pričala o njima - ne znam i ne zanima me. Rekla sam sve što sam imala reći, a moja me Sanja naučila da nikada ne šutim'', otkrila nam je Lara nakon finala.

