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Specijalisti Zagreb

RTL najavljuje 'Specijaliste Zagreb' – nova kriminalistička serija kreće s emitiranjem 7. rujna!

RTL Hrvatska s ponosom predstavlja projekt 'Specijalisti Zagreb' – prvu RTL-ovu kriminalističku seriju – nastalu u zajedničkoj produkciji s Gal Medijom. Serija počinje s prikazivanjem 7. rujna 2026. i emitirat će se ponedjeljkom u udarnom terminu. Snimanje je započelo nedavno na lokacijama u Zagrebu i okolici te na male ekrane donosi autentičnu atmosferu grada, njegovih ulica i kvartova

RTL.hr
01.06.2026 12:59

Specijalisti Zagreb" kriminalistička je serija smještena u suvremeni Zagreb i temelji se na razvoju i odnosima među likovima. Četvero policijskih inspektora, različitih osobnosti, svaki tjedan rješavaju novi slučaj, dok se njihove osobne priče razvijaju tijekom sezone. Serija spaja humor, ozbiljne kriminalističke zaplete i istrage koji odražavaju hrvatsku svakodnevicu.

Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić (glavni inspektor Zoran – veteran starog kova, s bogatim iskustvom i instinktom za ljude), Vini Jurčić (inspektorica Ana – emocionalna okosnica i moralni autoritet tima), Toni Gojanović (inspektor Luka – briljantni analitičar i povratnik, koji se ponekad teško snalazi u međuljudskim odnosima) i Ivan Barišić (inspektor Toni – temperamentni Splićanin, pridošlica iz USKOK-a, s tajanstvenom, nerazjašnjenom aferom iz prošlosti). Grad Zagreb pritom predstavlja lik sam po sebi. Bogato povijesno i kulturno naslijeđe hrvatske metropole – od austro-ugarske arhitekture Donjeg grada, do brutalističkih stambenih blokova Novog Zagreba – svakoj epizodi pruža prepoznatljiv i jedinstven ugođaj.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Seriju režiraju Filip Heraković i Filip Mojzeš, iznimno talentirani mladi redatelji, poznati po snažnom vizualnom pripovijedanju i sposobnosti da s glumcima ostvare slojevite glumačke izvedbe. Scenarij potpisuju iskusni scenaristi Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković.

Stella Litou, predsjednica uprave RTL-a Hrvatske, u svojoj izjavi ističe: Serija Specijalisti Zagreb' donosi novi format u udarnom terminu i povezuje ono najbolje u kriminalističkom žanru s autentičnim likovima čije priče i razvoj pratimo kroz epizode. Stoga, nemamo sumnje da će grad Zagreb i naša četiri inspektora osvojiti publiku od prve epizode."

Specijalisti Zagreb" nastali su u produkciji izvršnih producenata Christopha Mainuscha i Ive Grahor te kreativne producentice Heike Richter-Karst.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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