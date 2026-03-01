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Asia Express: Zmajeva ruta
Extra video
Novosti
Sezona 1
00:58
Luciano Plazibat morao na goloj koži nositi tarantule: 'Ja sam curica u familiji'
Luciano Plazibat morao na goloj koži nositi tarantule: 'Ja sam curica u familiji' Gledaj
00:41
Ella i Ines zabavile lokalce u Kambodži pjesmom Jasne Zlokić: 'Srećom, nisu nas gađali'
Ella i Ines zabavile lokalce u Kambodži pjesmom Jasne Zlokić: 'Srećom, nisu nas gađali' Gledaj
00:57
Bornu Kotromanić u Kambodži pitali po čemu je poznata: 'Bila sam udana za vrlo bogatog čovjeka'
Bornu Kotromanić u Kambodži pitali po čemu je poznata: 'Bila sam udana za vrlo bogatog čovjeka' Gledaj
00:57
Vegetarijanka Vesna u 'Asia Expressu' pojela crijeva i škorpione, a onda ju je Bornino mljackanje dotuklo
Vegetarijanka Vesna u 'Asia Expressu' pojela crijeva i škorpione, a onda ju je Bornino mljackanje dotuklo Gledaj
00:38
Đana ponovno zaplakala u 'Asia Expressu', ovaj put od ponosa: 'Uspjela sam pojesti svinjska crijeva'
Đana ponovno zaplakala u 'Asia Expressu', ovaj put od ponosa: 'Uspjela sam pojesti svinjska crijeva' Gledaj
00:57
Katarina bez problema pojela škorpiona u 'Asia Expressu': 'Top, čak sam ga i htjela jesti!'
Katarina bez problema pojela škorpiona u 'Asia Expressu': 'Top, čak sam ga i htjela jesti!' Gledaj
00:25
Ella Dvornik odustala od zadatka zbog Ines: 'Znam da nećeš jesti, idemo u kaznu'
Ella Dvornik odustala od zadatka zbog Ines: 'Znam da nećeš jesti, idemo u kaznu' Gledaj
00:41
Borna Kotromanić i Vesna zapele u utrci 'Asia Expressa': 'I najboljima se događaju greške'
Borna Kotromanić i Vesna zapele u utrci 'Asia Expressa': 'I najboljima se događaju greške' Gledaj
00:29
Borna Kotromanić uživala u cvrčcima, lokalci plakali od smijeha: 'Ja to damski progutam'
Borna Kotromanić uživala u cvrčcima, lokalci plakali od smijeha: 'Ja to damski progutam' Gledaj
00:57
Luciano se nije prestajao smijati dok je tata Robert jeo svinjsku krv: 'Kad se to razlilo u ustima'
Luciano se nije prestajao smijati dok je tata Robert jeo svinjsku krv: 'Kad se to razlilo u ustima' Gledaj
00:34
Ella Zlatnim dečkima pokazala smjer, a Ines priznala: 'Nisam sigurna da bih im ja pomogla'
Ella Zlatnim dečkima pokazala smjer, a Ines priznala: 'Nisam sigurna da bih im ja pomogla' Gledaj
00:47
Gazele spavale u kući bez prozora i vrata: 'Bilo je sto vrsta životinja koje sam prvi put vidjela'
Gazele spavale u kući bez prozora i vrata: 'Bilo je sto vrsta životinja koje sam prvi put vidjela' Gledaj
00:47
Zlatni dečki napravili kobnu pogrešku u 'Asia Expressu': 'Sad se moramo vratiti'
Zlatni dečki napravili kobnu pogrešku u 'Asia Expressu': 'Sad se moramo vratiti' Gledaj
00:41
Ella Dvornik usporedila Pina i Maju sa sobom i Meštrom: 'On je moj dečko koji mi nije dečko'
Ella Dvornik usporedila Pina i Maju sa sobom i Meštrom: 'On je moj dečko koji mi nije dečko' Gledaj
00:50
Borna je tek s 15 godina naučila voziti bicikl: 'Neću žrtvovati azijsku trku zbog jutarnje vožnje'
Borna je tek s 15 godina naučila voziti bicikl: 'Neću žrtvovati azijsku trku zbog jutarnje vožnje' Gledaj
00:59
Kaleb u 'Asia Expressu' ne brine za zadah: 'Ovo je moj idealan odmor - deset dana bez žene, da se najedem češnjaka'
Kaleb u 'Asia Expressu' ne brine za zadah: 'Ovo je moj idealan odmor - deset dana bez žene, da se najedem češnjaka' Gledaj
00:42
Zlatni dečki osvojili treći amulet u 'Asia Expressu', Pino priznao: 'Jako je teško igrati protiv njih'
Zlatni dečki osvojili treći amulet u 'Asia Expressu', Pino priznao: 'Jako je teško igrati protiv njih' Gledaj
00:49
Meri i Đana prve su stigle u duel, ali izgubile su od baš svih: 'Plači, i meni se plače'
Meri i Đana prve su stigle u duel, ali izgubile su od baš svih: 'Plači, i meni se plače' Gledaj
00:24
Đani i Meri ne ide veslanje: 'Mi smo vlaška dica, znamo kopati, a ne veslati'
Đani i Meri ne ide veslanje: 'Mi smo vlaška dica, znamo kopati, a ne veslati' Gledaj
00:24
Ella Dvornik nasmijala do suza u 'Asia Expressu': Pogledajte kakav je vic smislila usred Kambodže
Ella Dvornik nasmijala do suza u 'Asia Expressu': Pogledajte kakav je vic smislila usred Kambodže Gledaj
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