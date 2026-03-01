Asia Express: Zmajeva ruta

'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže na Voyo ovog rujna i donosi avanturu kakvu naši prostori još nisu vidjeli — egzotične azijske destinacije, neustrašive natjecatelje i izazove koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na put bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez glume — ostaju samo stvaran pritisak, teške odluke i Azija kakvu na ekranu dosad niste imali prilike upoznati. 'Asia Express: Zmajeva ruta' nije obična utrka. Svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda nose svoju cijenu, a kilometri prepuni iznenađenja otkrivaju tko izdrži kada sve krene po zlu i kome se okrećemo u najtežim trenucima. Avantura života koja ne poznaje lake putove ni lažne emocije, a za ekran te veže od prve do posljednje epizode — ne propusti 'Asia Express: Zmajeva ruta' na platformi Voyo!