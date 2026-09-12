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Asia Express: Zmajeva ruta

Aleksej se potpuno iscrpio za pobjedu u 'Asia Expressu': 'Pronašao sam novi posao'

U 'Asia Expressu' ponekad jedan zadatak odlučuje sve, a za Anitu i Alekseja treći duel bio je upravo takav. Dok su se borili protiv Gazela, Aleksej je preuzeo najteži dio posla i ubrzo shvatio koliko je izazov zapravo brutalan

RTL.hr
12.09.2026 12:00

Nakon dva izgubljena duela, Anita Martinović i Aleksej našli su se pred novim velikim izazovom u 'Asia Expressu'. Treći put morali su se boriti za ostanak u natjecanju, a protivnici su im ovog puta bile Gazele – Luna Valas i Katarina Mamić.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Očiti napor

Zadatak je bio pravi test izdržljivosti. Natjecatelji su morali proizvesti sok od šećerne trske na uličnom stroju, što je zahtijevalo i snagu i izdržljivost. Dok je Anita gurala trsku kroz stroj, Aleksej je iznova i iznova okretao kotač, a napor se brzo počeo vidjeti.

Aleksej Škarica, Asia Express
Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Nakon nekoliko krugova bio je potpuno iscrpljen, oznojen i na rubu snage, ali nije odustajao.

"Ja sam pronašao svoj novi posao", našalio se Aleksej dok je nastavljao okretati stroj.

Vjerovala u njega

Njegova borbenost na kraju se isplatila, a Anita je kasnije priznala da je upravo u njegovu fizičku spremnost polagala velike nade.

"Ja sam se nadala da će Aleksej potegnuti svu svoju snagu i da ćemo zbog njegove utreniranosti i spremnosti pobijediti", rekla je Anita. I bila je u pravu. Čak je i njihova protivnica Katarina Mamić priznala da joj je drago zbog takvog ishoda.

"Drago mi je da su pobijedili", komentirala je Katarina nakon duela.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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