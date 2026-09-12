Aleksej se potpuno iscrpio za pobjedu u 'Asia Expressu': 'Pronašao sam novi posao'

Nakon dva izgubljena duela, Anita Martinović i Aleksej našli su se pred novim velikim izazovom u 'Asia Expressu' . Treći put morali su se boriti za ostanak u natjecanju, a protivnici su im ovog puta bile Gazele – Luna Valas i Katarina Mamić .

Zadatak je bio pravi test izdržljivosti. Natjecatelji su morali proizvesti sok od šećerne trske na uličnom stroju, što je zahtijevalo i snagu i izdržljivost. Dok je Anita gurala trsku kroz stroj, Aleksej je iznova i iznova okretao kotač, a napor se brzo počeo vidjeti.

"Ja sam pronašao svoj novi posao", našalio se Aleksej dok je nastavljao okretati stroj.

Nakon nekoliko krugova bio je potpuno iscrpljen, oznojen i na rubu snage, ali nije odustajao.

Njegova borbenost na kraju se isplatila, a Anita je kasnije priznala da je upravo u njegovu fizičku spremnost polagala velike nade.

"Ja sam se nadala da će Aleksej potegnuti svu svoju snagu i da ćemo zbog njegove utreniranosti i spremnosti pobijediti", rekla je Anita. I bila je u pravu. Čak je i njihova protivnica Katarina Mamić priznala da joj je drago zbog takvog ishoda.

"Drago mi je da su pobijedili", komentirala je Katarina nakon duela.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.