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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia i Petar osvojili simpatije gledatelja 'Asia Expressa': 'Što prije svadba! Želim im da starost dočekaju zajedno'

Anastasia Kaleb i Petar Rašić, koji su ljubav pronašli u 'Gospodinu Savršenom', svoju vezu sada pokazuju i u potpuno drukčijim okolnostima, natječući se u 'Asia Expressu'. Njihova povezanost, međusobna podrška i humor nisu promaknuli gledateljima

RTL.hr
10.10.2026 06:30

Anastasia Kaleb i Petar Rašić, koji su ljubav pronašli u 'Gospodinu Savršenom', svoju vezu sada stavljaju na potpuno drukčiji test u 'Asia Expressu'. Kao tim Savršeni, zajedno prolaze kroz zahtjevne zadatke, nepredvidive situacije i brojne izazove u Laosu, a njihovi zajednički trenuci nisu promaknuli gledateljima.

Iako su se tijekom utrke već susreli s ponekim nesporazumom i napetim situacijama, Anastasia i Petar pokazali su i svoju zabavnu stranu, a gledatelji ih na društvenim mrežama obasipaju komplimentima.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Vas dvoje ste toliko slični kao da ste brat i sestra", komentirao je jedan pratitelj, dok je drugi zaključio da bi trebali dobiti posebno priznanje za svoj nastup. "Toliko ste slatki, treba nagrada za najlepši i najhumorističniji par", poručio im je.

Neki su gledatelji priznali da im je upravo ovaj par jedan od glavnih razloga za praćenje showa. "Predivni ste, zbog vas gledam i reprizu", glasio je jedan od komentara.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Osim komplimenata na račun njihova izgleda i smisla za humor, pratitelji su im uputili i lijepe želje za budućnost. Tako im je jedan od njih poručio: "Ne dajte nikome da vam poremeti ovo što imate."

A čini se da dio gledatelja već razmišlja i o njihovim sljedećim velikim životnim koracima. "Želim im da starost dočekaju zajedno", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi kratko poručio: "Što prije svadba!"

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

I sama Anastasia se tijekom jednog od izazova u 'Asia Expressu' našalila na račun vjenčanja. Nakon zahtjevnog zadatka s ugljenom, tijekom kojeg su ona i Petar morali surađivati kako bi svladali poligon, komentirala je da će zbog svega što su prošli morati imati spektakularno vjenčanje.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

anastasia petar asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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