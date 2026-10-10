Anastasia i Petar osvojili simpatije gledatelja 'Asia Expressa': 'Što prije svadba! Želim im da starost dočekaju zajedno'

Anastasia Kaleb i Petar Rašić, koji su ljubav pronašli u 'Gospodinu Savršenom', svoju vezu sada pokazuju i u potpuno drukčijim okolnostima, natječući se u 'Asia Expressu'. Njihova povezanost, međusobna podrška i humor nisu promaknuli gledateljima

Anastasia Kaleb i Petar Rašić, koji su ljubav pronašli u 'Gospodinu Savršenom', svoju vezu sada stavljaju na potpuno drukčiji test u 'Asia Expressu'. Kao tim Savršeni, zajedno prolaze kroz zahtjevne zadatke, nepredvidive situacije i brojne izazove u Laosu, a njihovi zajednički trenuci nisu promaknuli gledateljima. Iako su se tijekom utrke već susreli s ponekim nesporazumom i napetim situacijama, Anastasia i Petar pokazali su i svoju zabavnu stranu, a gledatelji ih na društvenim mrežama obasipaju komplimentima.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Vas dvoje ste toliko slični kao da ste brat i sestra", komentirao je jedan pratitelj, dok je drugi zaključio da bi trebali dobiti posebno priznanje za svoj nastup. "Toliko ste slatki, treba nagrada za najlepši i najhumorističniji par", poručio im je. Neki su gledatelji priznali da im je upravo ovaj par jedan od glavnih razloga za praćenje showa. "Predivni ste, zbog vas gledam i reprizu", glasio je jedan od komentara.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Osim komplimenata na račun njihova izgleda i smisla za humor, pratitelji su im uputili i lijepe želje za budućnost. Tako im je jedan od njih poručio: "Ne dajte nikome da vam poremeti ovo što imate." A čini se da dio gledatelja već razmišlja i o njihovim sljedećim velikim životnim koracima. "Želim im da starost dočekaju zajedno", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi kratko poručio: "Što prije svadba!"

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL