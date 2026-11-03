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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia i Petar proslavili prvu godišnjicu veze, pa objavili kadar s početka ljubavi: 'Ovdje je sve započelo'

Popularni par obilježio je svoju prvu veliku obljetnicu. Anastasia Kaleb podijelila je elegantnu fotografiju iz zrcala uz poruku, ali i arhivski kadar iz 'Gospodina Savršenog' kojim je otkrila točan trenutak u kojem su službeno postali par

RTL.hr
03.11.2026 20:00

Ljubavna priča koja je započela pred televizijskim kamerama i pod budnim okom javnosti danas slavi svoju prvu veliku prekretnicu. Anastasia Kaleb i Petar Rašić navršili su točno godinu dana veze, a tu su lijepu vijest podijelili sa svojim brojnim obožavateljima na društvenim mrežama.

Anastasia je prvo objavila elegantnu fotografiju iz zrcala na kojoj pozira u bijeloj haljini i kaputu dok je Petar čvrsto grli iza leđa. Uz duhoviti napis "Plot twist: it's been a year", par je jasno dao do znanja da je iza njih 365 dana pune ljubavi, zajedničkog života i uspjeha.

Anastasia i Petar, Love Island Adria
Anastasia i Petar, Love Island Adria FOTO: Instagram

Trenutak iza kulisa koji je promijenio sve

Ono što je posebno privuklo pažnju jest arhivski kadar iz showa "Gospodin Savršeni" koji je Anastasia izukla iz privatne zbirke. Na fotografiji se vide siluete para na terasi tijekom njihove romantične posljednje noći.

"Ovo je trenutak gdje smo Petar i ja započeli našu vezu", otkrila je Anastasia, potvrdivši da je prava iskra planula upravo u toj intimnoj večeri, daleko od svih drama i ostalih natjecateljica.

Iako su u samom showu prolazili kroz razne faze – od početnih bockanja i iskrenih razgovora do snimanja romantičnih spojeva – upravo je taj susret označio početak prave veze koja traje i danas.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Od 'Gospodina Savršenog' do ekstremnog avanturizma u 'Asia Expressu'

Nakon što su napustili "Gospodina Savršenog" i neko vrijeme morali tajiti svoju vezu zbog emitiranja showa, par se suočio s novim televizijskim izazovom. Ušli su kao tajni par pod nazivom "Savršeni" u avanturistički show "Asia Express: Zmajeva ruta".

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

Tamo su dokazali da njihov odnos nije samo za objave na mrežama. Prolazili su kroz teške terenske uvjete u Laosu, spavali po hramovima bez zajedničkog kreveta, prenosili ugljen i nosili smrdljivi durijan šaleći se da im je to "vlastito dijete". Unatoč povremenom stresu i eliminacijskoj utrci iz koje su naposljetku ispali uz zagrljaje ostalih natjecatelja, iz showa su izašli još povezaniji.

Anastasia i Petar, Asia Express
Anastasia i Petar, Asia Express FOTO: RTL

Zajednički život u Zagrebu i novi poslovni uspjesi

Danas Petar i Anastasia žive zajedno u Zagrebu, podržavaju se u poslovnim projektima.

Prva godina iza njih bila je ispunjena putovanjima, smijehom i dokazivanjem da je njihova ljubav stvarna i čvrsta, a sudeći po najnovijim objavama – najljepši dani za ovaj omiljeni par tek dolaze!

anastasia i petar gospodin savršeni asia express: zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

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