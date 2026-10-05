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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia i Petar su novi, savršeni par u 'Asia Expressu': 'Romantični dio smo prošli, trebali smo avanturu'

Nova zemlja donijela je i novo iznenađenje u Asia Expressu'. U Laos su stigli Anastasia Kaleb i Petar Rašić, par koji se upoznao u Gospodinu Savršenom', a sada svoju vezu stavlja na sasvim drukčiji test - bez ruža, romantike i sigurnosti zone komfora

RTL.hr
05.10.2026 21:45

'Asia Express' stigao je u Laos, a s novom zemljom stiglo je i veliko iznenađenje za natjecatelje - u show su ušli Anastasia Kaleb i Petar Rašić, par poznat gledateljima iz 'Gospodina Savršenog'.

"Ja sam Anastasia Kaleb, influencerica i očito djevojka koja je zaslužila posljednju ružu", predstavila se Anastasia, dok je Petar dodao: "Ja sam Petar Rašić, model i bio sam Gospodin Savršeni."

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

Njihov dolazak u 'Asia Express' za njih je i prilika da pokažu novu stranu svog odnosa. Petar je priznao da su nakon završetka 'Gospodina Savršenog' često slušali komentare kako djeluju ukočeno i kako njihova veza nema budućnost. "Upravo zato smo u Asia Expressu', da svima dokažemo suprotno", poručila je Anastasia.

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

"Romantični dio smo prošli, sad je vrijeme za novu avanturu", dodao je Petar. Kao i svi ostali parovi u showu, i oni su dobili svoj nadimak – potpuno očekivano, Anastasia i Petar postali su Savršeni.

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

Dobrodošlicu u novu avanturu poželio im je Anton Travizi, a Anastasia nije skrivala da osjeća malu nervozu. Petar je pak priznao da ih očekuje ozbiljan izlazak iz zone komfora. "Želimo sami sebe iznenaditi", rekao je, a upravo će Laos pokazati koliko su Savršeni spremni na potpuno drukčiji izazov od onoga u kojem su se upoznali.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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