Anastasia i Petar su novi, savršeni par u 'Asia Expressu': 'Romantični dio smo prošli, trebali smo avanturu'

'Asia Express' stigao je u Laos, a s novom zemljom stiglo je i veliko iznenađenje za natjecatelje - u show su ušli Anastasia Kaleb i Petar Rašić, par poznat gledateljima iz 'Gospodina Savršenog'.
"Ja sam Anastasia Kaleb, influencerica i očito djevojka koja je zaslužila posljednju ružu", predstavila se Anastasia, dok je Petar dodao: "Ja sam Petar Rašić, model i bio sam Gospodin Savršeni."
Njihov dolazak u 'Asia Express' za njih je i prilika da pokažu novu stranu svog odnosa. Petar je priznao da su nakon završetka 'Gospodina Savršenog' često slušali komentare kako djeluju ukočeno i kako njihova veza nema budućnost. "Upravo zato smo u Asia Expressu', da svima dokažemo suprotno", poručila je Anastasia.
"Romantični dio smo prošli, sad je vrijeme za novu avanturu", dodao je Petar. Kao i svi ostali parovi u showu, i oni su dobili svoj nadimak – potpuno očekivano, Anastasia i Petar postali su Savršeni.
Dobrodošlicu u novu avanturu poželio im je Anton Travizi, a Anastasia nije skrivala da osjeća malu nervozu. Petar je pak priznao da ih očekuje ozbiljan izlazak iz zone komfora. "Želimo sami sebe iznenaditi", rekao je, a upravo će Laos pokazati koliko su Savršeni spremni na potpuno drukčiji izazov od onoga u kojem su se upoznali.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.