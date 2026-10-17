Anastasia i Petar zaljubili se u šišmiša! Ipak, ona ga je upozorila: 'Nije pametno dirati životinje ovdje'

Anastasia i Petar su u 'Asia Expressu' pronašli neočekivanog prijatelja! Dok su uživali na terasi svog smještaja, u kutu su primijetili malog šišmiša koji ih je odmah zainteresirao. Anastasia je priznala da bi joj miš na podu bio puno veći problem

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U 'Asia Expressu' natjecatelji svakodnevno nailaze na brojna iznenađenja, a neka od njih čekaju ih i kada napokon pronađu smještaj i odmore se od napornih zadataka. Savršeni, Anastasia Kaleb i Petar Rašić, tijekom jednog noćenja upoznali su neobičnog gosta koji ih je potpuno osvojio. Ni manje ni više nego – šišmiša! Naime, dok su navečer sjedili na terasi, Anastasia je u jednom trenutku primijetila da se nešto miče u kutu. Isprva nije bila sigurna o čemu je riječ, no ubrzo je shvatila da im društvo pravi mali šišmiš.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Sinoć smo Petar i ja sjedili na terasi. Ja vidim nešto se miče u kutu, mislila sam da je ptica, kad šišmiš", ispričala je Anastasia. Neočekivani gost odmah je privukao njihovu pozornost, a Petar se zapitao je li se maleni šišmiš možda izgubio. Iako bi susret s nekim drugim životinjama za Anastasiju bio mnogo manje ugodan, čini se da joj šišmiš nije predstavljao nikakav problem.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL