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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia i Petar zaljubili se u šišmiša! Ipak, ona ga je upozorila: 'Nije pametno dirati životinje ovdje'

Anastasia i Petar su u 'Asia Expressu' pronašli neočekivanog prijatelja! Dok su uživali na terasi svog smještaja, u kutu su primijetili malog šišmiša koji ih je odmah zainteresirao. Anastasia je priznala da bi joj miš na podu bio puno veći problem

RTL.hr
17.10.2026 11:00

U 'Asia Expressu' natjecatelji svakodnevno nailaze na brojna iznenađenja, a neka od njih čekaju ih i kada napokon pronađu smještaj i odmore se od napornih zadataka. Savršeni, Anastasia Kaleb i Petar Rašić, tijekom jednog noćenja upoznali su neobičnog gosta koji ih je potpuno osvojio. Ni manje ni više nego – šišmiša!

Naime, dok su navečer sjedili na terasi, Anastasia je u jednom trenutku primijetila da se nešto miče u kutu. Isprva nije bila sigurna o čemu je riječ, no ubrzo je shvatila da im društvo pravi mali šišmiš.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Sinoć smo Petar i ja sjedili na terasi. Ja vidim nešto se miče u kutu, mislila sam da je ptica, kad šišmiš", ispričala je Anastasia.

Neočekivani gost odmah je privukao njihovu pozornost, a Petar se zapitao je li se maleni šišmiš možda izgubio. Iako bi susret s nekim drugim životinjama za Anastasiju bio mnogo manje ugodan, čini se da joj šišmiš nije predstavljao nikakav problem.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Da je to miš na podu, ja ne bih mogla spavati, ali pošto ima krila...", objasnila je Anastasia, otkrivši da joj leteća verzija miša ipak ne izaziva isti osjećaj nelagode.

Savršeni su tako dobili neočekivano društvo, no Anastasia je, unatoč simpatijama prema novom gostu, bila oprezna. Kada se Petar približio šišmišu, upozorila ga je da ga ne dira. "Nije pametno dirati nijednu životinju ovdje", zaključila je Anastasia.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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