Anastasia na rubu suza već prvog dana u 'Asia Expressu': 'Imam osjećaj da će svaki dan biti teško'

Anastasia i Petar već su prvog dana u 'Asia Expressu' prošli niz iscrpljujućih zadataka. Iako su jedan izazov uspjeli riješiti prvi, umor i neizvjesnost počeli su uzimati danak, a Anastasia je priznala da je sve više strah onoga što ih tek čeka

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Iako im je to bio tek prvi dan u 'Asia Expressu', Anastasia i Petar već su prošli čitav niz zahtjevnih izazova. Od potrage u neugodnoj fermentiranoj ribljoj pasti do uspona po stotinama stepenica, novi par vrlo je brzo osjetio koliko utrka može biti iscrpljujuća. Unatoč svemu, uspjeli su prvi riješiti jedan od zadataka na putu, a pronašli su i prijevoz za nastavak utrke. Ipak, nakon svega što su već prošli, Anastasia je počela razmišljati o tome što ih tek čeka.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Na rubu suza priznala je Petru da je počela strahovati od nastavka showa. "Imam osjećaj da nije da će samo danas biti teško nego svaki dan", rekla je. Kasnije je dodatno objasnila kako joj se raspoloženje promijenilo kako su se izazovi nizali. "Na početku sam bila jako pozitivna, onda kako su izazovi počeli biti sve teži i teži, počela sam se plašiti", priznala je. Posebnu brigu stvaralo im je i pitanje gdje će te večeri pronaći smještaj, jer ih je nakon napornog dana čekao još jedan neizvjestan zadatak.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL