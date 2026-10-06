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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia nakon smrdljivog zadatka u 'Asia Expressu': Počne vas boljeti briga kakvi su vam nokti i kako mirišete'

Već prvi dan u Asia Expressu' Savršeni su morali zaboraviti na glamur, uredne nokte i ugodne mirise. Fermentirana riblja pasta pretvorila je zadatak u pravi test živaca, a Petru je nakon nekoliko izgubljenih duela bilo svega dosta

RTL.hr
06.10.2026 07:00

Savršenima prvi dan u Asia Expressu' nije nimalo olakšao ni neugodni zadatak s fermentiranom ribljom pastom. Nakon nekoliko izgubljenih duela Anastasia je priznala da u jednom trenutku potpuno nestane briga o tome kako izgledaju ili mirišu.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Nakon nekog vremena samo vas počne boljeti briga kako izgledate, kakvi su vam nokti, kako mirišete. I samo idemo do pobjede", rekla je Anastasia, odlučna da bez obzira na neugodne uvjete nastave borbu.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

U dvoboju protiv Gusarica prvi je krug završio izjednačeno, no u drugom je Vesna Banović bila brža i prva pronašla metalni štapić, čime je osigurala pobjedu svom paru.

Petru je cijeli zadatak do tada već ozbiljno dozlogrdio. "Ne mogu više ovo, strašno", rekao je nakon još jednog neuspješnog pokušaja.

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

Savršeni su tako već na samom početku utrke dobili pravu lekciju o tome koliko Asia Express' može biti daleko od glamura i romantike na koje su navikli iz Gospodina Savršenog'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar
Asia Express: Zmajeva ruta

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