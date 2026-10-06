Anastasia nakon smrdljivog zadatka u 'Asia Expressu': Počne vas boljeti briga kakvi su vam nokti i kako mirišete'

Već prvi dan u Asia Expressu' Savršeni su morali zaboraviti na glamur, uredne nokte i ugodne mirise. Fermentirana riblja pasta pretvorila je zadatak u pravi test živaca, a Petru je nakon nekoliko izgubljenih duela bilo svega dosta

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Savršenima prvi dan u Asia Expressu' nije nimalo olakšao ni neugodni zadatak s fermentiranom ribljom pastom. Nakon nekoliko izgubljenih duela Anastasia je priznala da u jednom trenutku potpuno nestane briga o tome kako izgledaju ili mirišu.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Nakon nekog vremena samo vas počne boljeti briga kako izgledate, kakvi su vam nokti, kako mirišete. I samo idemo do pobjede", rekla je Anastasia, odlučna da bez obzira na neugodne uvjete nastave borbu.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

U dvoboju protiv Gusarica prvi je krug završio izjednačeno, no u drugom je Vesna Banović bila brža i prva pronašla metalni štapić, čime je osigurala pobjedu svom paru. Petru je cijeli zadatak do tada već ozbiljno dozlogrdio. "Ne mogu više ovo, strašno", rekao je nakon još jednog neuspješnog pokušaja.

icon-expand Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL