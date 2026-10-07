Anastasia nakon zadatka s ugljenom: 'Morat ćemo imati neko spektakularno vjenčanje, jer smo ovo preživjeli'

U jednom od duela u 'Asia Expressu' snage su odmjerili Jokeri i Savršeni, a zadatak je od njih tražio brzinu, spretnost i dobru koordinaciju. Parovi su u ograničenom vremenu morali prenijeti što više ugljena s velike hrpe do košare postavljene na vagi.

Anastasia je bila zadužena za skupljanje ugljena i njegovo donošenje Petru , koji ga je zatim preko poligona prenosio sve do košare.

Svaki je prelazak preko prepreka tražio dodatnu koncentraciju, a način na koji su natjecatelji prolazili poligonom voditeljicu Antoniju Blaće podsjetio je na korake svadbenog kola.

Usred zahtjevnog zadatka Anastasia je pronašla prostora i za šalu te se osvrnula na sve što su ona i Petar dosad prošli u natjecanju. "Morat ćemo imati neko spektakularno vjenčanje jer smo preživjeli sve ovo", rekla je Anastasia.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.