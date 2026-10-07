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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia nakon zadatka s ugljenom: 'Morat ćemo imati neko spektakularno vjenčanje, jer smo ovo preživjeli'

Ugljen, prepreke i borba sa sekundama obilježili su duel Jokera i Savršenih. Dok je Anastasia skupljala ugljen, a Petar ga prenosio preko poligona, njihov neobičan način kretanja Antoniju Blaće podsjetio je na svadbeno kolo – što je Anastasiji dalo ideju za spektakularno vjenčanje

RTL.hr
07.10.2026 21:45

U jednom od duela u 'Asia Expressu' snage su odmjerili Jokeri i Savršeni, a zadatak je od njih tražio brzinu, spretnost i dobru koordinaciju. Parovi su u ograničenom vremenu morali prenijeti što više ugljena s velike hrpe do košare postavljene na vagi. 

Savršeni, Jokeri, Asia Express
Savršeni, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Anastasia je bila zadužena za skupljanje ugljena i njegovo donošenje Petru, koji ga je zatim preko poligona prenosio sve do košare.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Svaki je prelazak preko prepreka tražio dodatnu koncentraciju, a način na koji su natjecatelji prolazili poligonom voditeljicu Antoniju Blaće podsjetio je na korake svadbenog kola.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Usred zahtjevnog zadatka Anastasia je pronašla prostora i za šalu te se osvrnula na sve što su ona i Petar dosad prošli u natjecanju. "Morat ćemo imati neko spektakularno vjenčanje jer smo preživjeli sve ovo", rekla je Anastasia.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar
Asia Express: Zmajeva ruta

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