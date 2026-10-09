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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia pokazala fotografije iz Laosa s Petrom, pratiteljima jedan detalj nije promaknuo: 'Lijepi prsten na desnoj ruci'

Anastasia Kaleb podijelila je na Instagramu niz fotografija iz Laosa, gdje se s dečkom Petrom Rašićem natječe u 'Asia Expressu'. Osim zajedničkih trenutaka i prizora s putovanja, pozornost pratitelja privukla je i jedna romantična fotografija, odnosno detalj na Anastasijinoj ruci

RTL.hr
09.10.2026 10:00

Anastasia Kaleb i Petar Rašić iza sebe imaju prvi tjedan u 'Asia Expressu', a Anastasia je na Instagramu odlučila podijeliti dio uspomena iz Laosa. Objavila je niz fotografija na kojima su ona i Petar, zanimljivi prizori s putovanja, ali i lokalno stanovništvo koje su imali priliku upoznati tijekom svoje avanture.

Par koji se zaljubio u 'Gospodinu Savršenom' u Laos je stigao spreman za nove izazove, a već su im prvi dani pokazali da ih u utrci čekaju brojna iznenađenja. Od zahtjevnih zadataka do potrage za prijevozom i smještajem, Anastasia i Petar brzo su osjetili što znači sudjelovati u 'Asia Expressu'.

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Među fotografijama koje je Anastasia podijelila posebno se istaknula jedna na kojoj se vide njihove ruke. Petar nježno drži Anastasijin dlan u svome, a jednom pratitelju nije promaknuo detalj na njezinoj ruci.

"Lijepi prsten na desnoj ruci", glasio je komentar ispod objave.

Osim što su zapazili romantične trenutke para, pratitelji su im u komentarima pružili i podršku za nastavak natjecanja. "Baš ste prelijepi. Super vam ide do sad u Laosu. Ja bi da ostanete do kraja!", poručio im je jedan od pratitelja.

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