Anastasia pokazala fotografije iz Laosa s Petrom, pratiteljima jedan detalj nije promaknuo: 'Lijepi prsten na desnoj ruci'

Anastasia Kaleb i Petar Rašić iza sebe imaju prvi tjedan u 'Asia Expressu', a Anastasia je na Instagramu odlučila podijeliti dio uspomena iz Laosa. Objavila je niz fotografija na kojima su ona i Petar, zanimljivi prizori s putovanja, ali i lokalno stanovništvo koje su imali priliku upoznati tijekom svoje avanture.

Par koji se zaljubio u 'Gospodinu Savršenom' u Laos je stigao spreman za nove izazove, a već su im prvi dani pokazali da ih u utrci čekaju brojna iznenađenja. Od zahtjevnih zadataka do potrage za prijevozom i smještajem, Anastasia i Petar brzo su osjetili što znači sudjelovati u 'Asia Expressu'.