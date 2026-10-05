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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia se rastužila jer se Petar ljuti na nju: 'Ne ljutim se, ali rekao sam ti da imam veći'

Romantika iz Gospodina Savršenog' već je prvog dana u Asia Expressu' dobila ozbiljan test. Anastasia i Petar posvađali su se usred neugodnog zadatka s fermentiranom ribljom pastom, a jedna Petrova rečenica dodatno je začinila cijelu situaciju

RTL.hr
05.10.2026 23:00

Već prvog dana u Asia Expressu' između Anastasije i Petra došlo je do prve male napetosti. Novi par zapeo je na jednom od neugodnijih zadataka, u kojem su se natjecatelji morali snaći među jakim mirisima lokalnog specijaliteta.

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

Parovi su tražili metalne štapiće skrivene u velikoj posudi s fermentiranom ribljom pastom, a cilj je bio pronaći što duži primjerak. Anastasia je prva izvukla štapić i odmah ga pružila Antoniji, koja je bila zadužena za mjerenje.

Anastasia, Petar, Asia Express
Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL

No samo trenutak kasnije Petar je pronašao duži štapić i pokušao ga predati, ali bilo je prekasno – u obzir se uzimao samo prvi predani. Petar je tada upozorio Anastasiju da je požurila, što ju je vidno rastužilo.

"Rekao si da se nećeš ljutiti na mene", rekla mu je Anastasia. "Ne ljutim se, ali sam ti rekao da imam veći", odgovorio joj je Petar.

Anastasia, Asia Express
Anastasia, Asia Express FOTO: RTL

Tako su Savršeni već prvog dana dobili i prvi test živaca, a nakon romantične priče iz Gospodina Savršenog' brzo su shvatili da Asia Express' donosi sasvim drukčiju dinamiku.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar
Asia Express: Zmajeva ruta

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