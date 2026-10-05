Anastasia se rastužila jer se Petar ljuti na nju: 'Ne ljutim se, ali rekao sam ti da imam veći'

Već prvog dana u Asia Expressu' između Anastasije i Petra došlo je do prve male napetosti. Novi par zapeo je na jednom od neugodnijih zadataka, u kojem su se natjecatelji morali snaći među jakim mirisima lokalnog specijaliteta.

Parovi su tražili metalne štapiće skrivene u velikoj posudi s fermentiranom ribljom pastom, a cilj je bio pronaći što duži primjerak. Anastasia je prva izvukla štapić i odmah ga pružila Antoniji, koja je bila zadužena za mjerenje.

No samo trenutak kasnije Petar je pronašao duži štapić i pokušao ga predati, ali bilo je prekasno – u obzir se uzimao samo prvi predani. Petar je tada upozorio Anastasiju da je požurila, što ju je vidno rastužilo.

"Rekao si da se nećeš ljutiti na mene", rekla mu je Anastasia. "Ne ljutim se, ali sam ti rekao da imam veći", odgovorio joj je Petar.