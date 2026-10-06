Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia se žali na bolove, Šprem ih već otpisao: 'Do preksutra neće izdržati'

Tek što su zakoračili u utrku, Petar i Anastasia morali su pokazati koliko su spremni za surove uvjete 'Asia Expressa'. Strme stepenice u Laosu odmah su ih stavile na ozbiljan fizički test, a dok se Anastasia već požalila na bolove, konkurencija nije štedjela na komentarima

RTL.hr
06.10.2026 21:45

Dolazak u Laos natjecateljskim parovima u 'Asia Expressu' donio je potpuno nove izazove, a posebno uzbudljiv bio je prvi dan za najnoviji par – Savršene. Petar i Anastasia tek su se pridružili utrci, no vremena za prilagodbu nije bilo.

Goran Šprem, Savršeni, Asia Express
Goran Šprem, Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Već na samom početku dočekao ih je jedan od fizički zahtjevnijih zadataka. Natjecatelji su se morali uspeti niz izrazito strmih stepenica, a na vrhu ih je čekala velika skulptura Bude, kod koje su trebali ostaviti cvjetni aranžman.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Petar i Anastasia uspješno su svladavali uspon, no napor je vrlo brzo počeo uzimati danak. Anastasia se tijekom penjanja požalila da već osjeća bolove. "Mene već drob boli, jako", priznala je Petru.

Goran Šprem, Asia Express
Goran Šprem, Asia Express FOTO: RTL

Istovremeno, Zlatni dečki već su odmicali od tog zadatka, a Šprem nije propustio komentirati kako će se novi konkurenti snaći u izazovima koji ih tek čekaju. "Do preksutra neće izdržati", kratko je zaključio.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar
Asia Express: Zmajeva ruta

Nova prepirka Gusarica! Vesna Bornu moli da ne vrijeđa druge, ona joj odbrusila: 'Hoćeš prestati, fakat?'

Moglo bi te zanimati

Večeras Gospodin Savršeni i njegova odabranica stižu u 'Asia Express'! 'Mislim da Petar neće moći ispuniti Anastasijina očekivanja'

Borna Kotromanić ne odustaje od ljeta: U listopadu uskočila u bikini i zaplivala u Dalmaciji

Borna Kotromanić oprostila se od Kambodže: 'Netko je pozvao karmu i karma se oglasila'

Obitelj kojoj je Kartelo pomogao uokvirila njegove fotografije: 'Objesili su ih iznad kreveta'

Kartelo se oprostio od Kambodže snažnom porukom: 'Ne trebate slati novac meni'

Ante učio Kambodžanca pjevati 'Moja domovina': 'Dobro mu je išlo, a onda se potpuno pogubio'

Pročitaj na Net.hr
'Svojoj tuzi dajem pokret': Petra Svrtan o majci Nini Erak, obitelji i magiji kazališta
Thompson pred okršaj u Splitu podsjetio na svoj veliki hit: 'Kad nam srca tuku zajedno'
A$AP Rocky nastupa u Zagrebu, a kod kuće ga čeka Rihanna: Ovo su njezine najvruće fotke
Od Modrićeve Vanje do Gvardiolove Lu: Pogledajte žene koje su osvojile srca Vatrenih
Iva Čagalj istražuje London: Pogledajte gdje izlazi i što nosi kći popularnog pjevača
Fatalna redateljica Sam Taylor-Johnson: Na setu je zavela 23 godine mlađeg tinejdžera
Jane Seymour očarao Split: Pokazala gdje je uživala u kavi i prefinom pecivu sa špinatom
Pretučen Zoran Marjanović, osumnjičeni za ubojstvo supruge Jelene: Zadobio teške ozljede
Glumac Mark Mortimer izgubio bitku s rakom: 'Od svih titula najvažnije su mu bile suprug i tata'
Prepoznajete li Indiru? U društvu Marka Grubnića ovako se zabavljala prije točno 20 godina