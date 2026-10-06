Anastasia se žali na bolove, Šprem ih već otpisao: 'Do preksutra neće izdržati'

Dolazak u Laos natjecateljskim parovima u 'Asia Expressu' donio je potpuno nove izazove, a posebno uzbudljiv bio je prvi dan za najnoviji par – Savršene. Petar i Anastasia tek su se pridružili utrci, no vremena za prilagodbu nije bilo.

Već na samom početku dočekao ih je jedan od fizički zahtjevnijih zadataka. Natjecatelji su se morali uspeti niz izrazito strmih stepenica, a na vrhu ih je čekala velika skulptura Bude, kod koje su trebali ostaviti cvjetni aranžman.

Petar i Anastasia uspješno su svladavali uspon, no napor je vrlo brzo počeo uzimati danak. Anastasia se tijekom penjanja požalila da već osjeća bolove. "Mene već drob boli, jako", priznala je Petru.

Istovremeno, Zlatni dečki već su odmicali od tog zadatka, a Šprem nije propustio komentirati kako će se novi konkurenti snaći u izazovima koji ih tek čekaju. "Do preksutra neće izdržati", kratko je zaključio.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.