Anastasia sjela na motor s djevojčicom u 'Asia Expressu', a Petar uspaničeno trčao za njima: 'Čekaj, ljubavi!'

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' dugo su pokušavali pronaći smještaj za noć, a tijekom potrage primijetili su da nisu sami. Naime, kamo god krenuli, u blizini su se pojavljivale djevojčice na motorima koje su očito željele stupiti u kontakt s njima.
"Gdje god idemo, prate nas neka djeca. Hoće neku interakciju s nama", ispričao je Petar.
U jednom trenutku Anastasia je odlučila sjesti na motor s jednom od djevojčica, očekujući tek kratku vožnju. Međutim, djevojčica je krenula voziti, a njih dvije počele su se udaljavati od Petra.
Vidjevši da Anastasia odlazi, Petar se uspaničio i potrčao za motorom. "Čekaj, ljubavi!", povikao je pokušavajući ih sustići.
Ni sama Anastasia nije očekivala da će se vožnja tako odviti. "Ja sam sjela na taj motor, mislila ajde to će biti deset metara tu, kad je ona mene krenula voziti", prepričala je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.