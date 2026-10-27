Anastasia sjela na motor s djevojčicom u 'Asia Expressu', a Petar uspaničeno trčao za njima: 'Čekaj, ljubavi!'

Potraga za smještajem u 'Asia Expressu' za Anastasiju i Petra pretvorila se u neočekivanu avanturu. Dok su pokušavali pronaći mjesto za noćenje, primijetili su djevojčice na motorima koje su ih neprestano pratile

icon-close

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' dugo su pokušavali pronaći smještaj za noć, a tijekom potrage primijetili su da nisu sami. Naime, kamo god krenuli, u blizini su se pojavljivale djevojčice na motorima koje su očito željele stupiti u kontakt s njima. "Gdje god idemo, prate nas neka djeca. Hoće neku interakciju s nama", ispričao je Petar.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express FOTO: RTL

U jednom trenutku Anastasia je odlučila sjesti na motor s jednom od djevojčica, očekujući tek kratku vožnju. Međutim, djevojčica je krenula voziti, a njih dvije počele su se udaljavati od Petra. Vidjevši da Anastasia odlazi, Petar se uspaničio i potrčao za motorom. "Čekaj, ljubavi!", povikao je pokušavajući ih sustići.

icon-expand Anastasia, Petar, Asia Express FOTO: RTL