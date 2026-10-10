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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia uživala u gostoprimstvu domaćice, ali nešto joj je nedostajalo: 'Fali mi kad mi ti kuhaš hranu kući'

Anastasia i Petar tijekom putovanja Laosom naišli su na iznimno gostoljubivu domaćicu koja ih je ugodno iznenadila. Žena je usred noći s lampom otišla u vrt ubrati povrće kako bi im pripremila večeru, a njezina dobrota potaknula je Slavonce na emotivne komentare

RTL.hr
10.10.2026 09:00

Anastasia i Petar, poznati kao Savršeni, tijekom ovotjednih epizoda 'Asia Expressa' nisu imali previše problema s pronalaskom prenoćišta, a pritom nisu ostajali ni gladni. Jedna domaćica posebno ih je dirnula svojom gostoljubivošću i gestom koju će zasigurno dugo pamtiti.

Anastasia i Petar, Asia Express
Anastasia i Petar, Asia Express FOTO: RTL

Naime, nakon što ih je primila u svoj dom, žena je odlučila pripremiti im večeru.

"Pala je noć i žena s lampom ide u vrt i donosi nam to povrće. To je tako slatko izgledalo", prepričali su Slavonci prizor koji ih je posebno raznježio.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Anastasia nije skrivala koliko ju je dirnula dobrota žene koja ih je ugostila. "Misliš da je svijet okrutan i onda upoznaš ovako predivne ljude", rekla je Anastasia.

Na njezine se riječi nadovezao Petar. "I zapitaš se jesi li ti dovoljno dobar", komentirao je.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Iako su zahvaljujući ljubaznoj domaćici uživali u domaćem obroku, Anastasia je priznala da joj tijekom putovanja ipak nešto nedostaje. Obratila se Petru i otkrila da joj nedostaju njegovi kulinarski specijaliteti.

"Fali mi kad mi ti kuhaš hranu kući", priznala mu je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar
Asia Express: Zmajeva ruta

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