Anastasia uživala u gostoprimstvu domaćice, ali nešto joj je nedostajalo: 'Fali mi kad mi ti kuhaš hranu kući'

Anastasia i Petar, poznati kao Savršeni, tijekom ovotjednih epizoda 'Asia Expressa' nisu imali previše problema s pronalaskom prenoćišta, a pritom nisu ostajali ni gladni. Jedna domaćica posebno ih je dirnula svojom gostoljubivošću i gestom koju će zasigurno dugo pamtiti.
Naime, nakon što ih je primila u svoj dom, žena je odlučila pripremiti im večeru.
"Pala je noć i žena s lampom ide u vrt i donosi nam to povrće. To je tako slatko izgledalo", prepričali su Slavonci prizor koji ih je posebno raznježio.
Anastasia nije skrivala koliko ju je dirnula dobrota žene koja ih je ugostila. "Misliš da je svijet okrutan i onda upoznaš ovako predivne ljude", rekla je Anastasia.
Na njezine se riječi nadovezao Petar. "I zapitaš se jesi li ti dovoljno dobar", komentirao je.
Iako su zahvaljujući ljubaznoj domaćici uživali u domaćem obroku, Anastasia je priznala da joj tijekom putovanja ipak nešto nedostaje. Obratila se Petru i otkrila da joj nedostaju njegovi kulinarski specijaliteti.
"Fali mi kad mi ti kuhaš hranu kući", priznala mu je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.