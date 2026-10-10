Anastasia uživala u gostoprimstvu domaćice, ali nešto joj je nedostajalo: 'Fali mi kad mi ti kuhaš hranu kući'

Anastasia i Petar tijekom putovanja Laosom naišli su na iznimno gostoljubivu domaćicu koja ih je ugodno iznenadila. Žena je usred noći s lampom otišla u vrt ubrati povrće kako bi im pripremila večeru, a njezina dobrota potaknula je Slavonce na emotivne komentare

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Anastasia i Petar, poznati kao Savršeni, tijekom ovotjednih epizoda 'Asia Expressa' nisu imali previše problema s pronalaskom prenoćišta, a pritom nisu ostajali ni gladni. Jedna domaćica posebno ih je dirnula svojom gostoljubivošću i gestom koju će zasigurno dugo pamtiti.

icon-expand icon-close icon-close Anastasia i Petar, Asia Express FOTO: RTL

Naime, nakon što ih je primila u svoj dom, žena je odlučila pripremiti im večeru. "Pala je noć i žena s lampom ide u vrt i donosi nam to povrće. To je tako slatko izgledalo", prepričali su Slavonci prizor koji ih je posebno raznježio.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL

Anastasia nije skrivala koliko ju je dirnula dobrota žene koja ih je ugostila. "Misliš da je svijet okrutan i onda upoznaš ovako predivne ljude", rekla je Anastasia. Na njezine se riječi nadovezao Petar. "I zapitaš se jesi li ti dovoljno dobar", komentirao je.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL