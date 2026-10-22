Anastasia završila u blatu loveći jegulje u 'Asia Expressu', Petar je pitao je li dobro: 'Odlično sam, nikad bolje!'

Jedan od zadataka u 'Asia Expressu' bio je duel u kojem su natjecatelji morali loviti jegulje u blatnjavim bazenima. U jednom su se trenutku suočili Zlatni dečki i Savršeni, a cilj je bio što prije skupiti deset jegulja u posudu. Anastasia od samog početka nije djelovala pretjerano oduševljeno izazovom.

Iako isprva nije bila voljna hvatati jegulje, ubrzo je promijenila mišljenje. "Zapravo, kad sam je uhvatila, shvatila sam da je to nježno. Bilo mi je žao čak. Bila sam jako nježna i uopće nisam imala osjećaj gađenja", priznala je.