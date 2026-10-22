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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasia završila u blatu loveći jegulje u 'Asia Expressu', Petar je pitao je li dobro: 'Odlično sam, nikad bolje!'

Lov na jegulje u blatnjavom bazenu pokazao se kao pravi izazov za natjecatelje 'Asia Expressa', a posebno za Anastasiju, kojoj zadatak nije najbolje sjeo. Situacija je postala još nezgodnija kada se poskliznula i završila u blatu

RTL.hr
22.10.2026 12:00

Jedan od zadataka u 'Asia Expressu' bio je duel u kojem su natjecatelji morali loviti jegulje u blatnjavim bazenima. U jednom su se trenutku suočili Zlatni dečki i Savršeni, a cilj je bio što prije skupiti deset jegulja u posudu. Anastasia od samog početka nije djelovala pretjerano oduševljeno izazovom.

Iako isprva nije bila voljna hvatati jegulje, ubrzo je promijenila mišljenje. "Zapravo, kad sam je uhvatila, shvatila sam da je to nježno. Bilo mi je žao čak. Bila sam jako nježna i uopće nisam imala osjećaj gađenja", priznala je.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, činilo se da Anastasia jedva čeka izaći iz blatnjavog bazena. U jednom se trenutku poskliznula i pala, a kada ju je Petar upitao je li dobro, ironično mu je odgovorila: "Odlično sam, nikad bolje!"

"Vidim katastrofu. Nisam dobro od samog jutra. Ovo mi još kvari raspoloženje", priznala je Anastasia te objasnila što je najviše muči. "Ne smeta mi toliko što smo prljavi, više me muči što ta roba ide s nama kroz cijeli ciklus", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar rašić
Asia Express: Zmajeva ruta

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