Anastasiji i Petru zabranili da spavaju zajedno, ona posumnjala da se on sviđa domaćici

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' pronašli su prenoćište, no nisu ni slutili kakva ih pravila očekuju kod domaćina. Naime, domaćini su im zabranili da spavaju zajedno, ali i da razmjenjuju nježnosti, što je Anastasiju potpuno iznenadilo.
"Moramo spavati na drugim dijelovima sobe", objasnio je Petar.
"Ne smijemo se poljubiti, ne smijemo se grliti", otkrila je Anastasia pa priznala: "U životu se nisam susrela s ovako nečim."
Ipak, situacija je dobila neočekivan i pomalo komičan obrat kada je Anastasia primijetila da se domaćica mota oko Petra. Odmah je ponudila svoje duhovito objašnjenje strogih pravila.
"Vidim ja, očito su oni meni zabranili da se ja približavam Petru kako bi ova mogla skočiti", komentirala je Anastasia.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.