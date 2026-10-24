Anastasiji i Petru zabranili da spavaju zajedno, ona posumnjala da se on sviđa domaćici

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' pronašli su prenoćište, no nisu ni slutili kakva ih pravila očekuju kod domaćina. Naime, domaćini su im zabranili da spavaju zajedno, ali i da razmjenjuju nježnosti, što je Anastasiju potpuno iznenadilo.

"Ne smijemo se poljubiti, ne smijemo se grliti", otkrila je Anastasia pa priznala: "U životu se nisam susrela s ovako nečim."

Ipak, situacija je dobila neočekivan i pomalo komičan obrat kada je Anastasia primijetila da se domaćica mota oko Petra. Odmah je ponudila svoje duhovito objašnjenje strogih pravila.