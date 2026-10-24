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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasiji i Petru zabranili da spavaju zajedno, ona posumnjala da se on sviđa domaćici

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' pronašli su smještaj, no domaćini su ih iznenadili neobičnim pravilima. Naime, nisu im dopustili da spavaju zajedno, ali ni da se grle i ljube. Anastasia nije skrivala čuđenje

RTL.hr
24.10.2026 16:00

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' pronašli su prenoćište, no nisu ni slutili kakva ih pravila očekuju kod domaćina. Naime, domaćini su im zabranili da spavaju zajedno, ali i da razmjenjuju nježnosti, što je Anastasiju potpuno iznenadilo.

"Moramo spavati na drugim dijelovima sobe", objasnio je Petar.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Ne smijemo se poljubiti, ne smijemo se grliti", otkrila je Anastasia pa priznala: "U životu se nisam susrela s ovako nečim."

Ipak, situacija je dobila neočekivan i pomalo komičan obrat kada je Anastasia primijetila da se domaćica mota oko Petra. Odmah je ponudila svoje duhovito objašnjenje strogih pravila.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Vidim ja, očito su oni meni zabranili da se ja približavam Petru kako bi ova mogla skočiti", komentirala je Anastasia.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar rašić
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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