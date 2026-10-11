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Asia Express: Zmajeva ruta

Anastasiju muči stopiranje, priznala da to uglavnom prepušta Petru: 'Vjerujem mu, snalazi se u tome'

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' uglavnom uspješno pronalaze prenoćište, no za stopiranje im je trebalo nešto više vremena da se opuste i uhvate ritam. Anastasia se pritom oslanja na Petrovu snalažljivost, a u jednom je trenutku pokušala zaustaviti prijevoz sklopljenih ruku

RTL.hr
11.10.2026 09:00

Iako se Anastasia i Petar, poznati kao Savršeni, tijekom 'Asia Expressa' relativno lako snalaze u potrazi za prenoćištem, sa stopiranjem im nije uvijek išlo tako glatko. Čini se da im je trebalo malo vremena da se opuste i pronađu najbolji način za zaustavljanje automobila, a Anastasia je u jednom trenutku čak sklopila ruke kao da se moli da im netko stane.

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363b4a8187_1078559 FOTO: Video

Potraga za prijevozom jedan je od ključnih izazova u 'Asia Expressu', a Savršeni su priznali da je potrebno neko vrijeme kako bi se natjecatelji priviknuli na takav način putovanja.

"Treba ti taj neki period da se zagriješ i naučiš kako sve funkcionira", objasnio je Petar.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Anastasia je, pak, otkrila kako se tijekom stopiranja uglavnom oslanja na svog partnera, u čiju snalažljivost ima puno povjerenja. "Ja nekako pratim Petra. Njemu vjerujem i smatram da se super snalazi u tome", priznala je Anastasia.

A dok Petar pokušava pronaći najbolji način za osiguravanje prijevoza, Anastasia je pokazala da je spremna okušati se i u nešto drukčijoj taktici. Sklopljenih ruku, gotovo kao u molitvi, pokušavala je zaustaviti vozilo i pronaći nekoga tko će ih povesti.

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asia express anastasia petar
Asia Express: Zmajeva ruta

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