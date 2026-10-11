Anastasiju muči stopiranje, priznala da to uglavnom prepušta Petru: 'Vjerujem mu, snalazi se u tome'

Anastasia i Petar u 'Asia Expressu' uglavnom uspješno pronalaze prenoćište, no za stopiranje im je trebalo nešto više vremena da se opuste i uhvate ritam. Anastasia se pritom oslanja na Petrovu snalažljivost, a u jednom je trenutku pokušala zaustaviti prijevoz sklopljenih ruku

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Iako se Anastasia i Petar, poznati kao Savršeni, tijekom 'Asia Expressa' relativno lako snalaze u potrazi za prenoćištem, sa stopiranjem im nije uvijek išlo tako glatko. Čini se da im je trebalo malo vremena da se opuste i pronađu najbolji način za zaustavljanje automobila, a Anastasia je u jednom trenutku čak sklopila ruke kao da se moli da im netko stane.

icon-expand icon-close icon-close 363b4a8187_1078559 FOTO: Video

Potraga za prijevozom jedan je od ključnih izazova u 'Asia Expressu', a Savršeni su priznali da je potrebno neko vrijeme kako bi se natjecatelji priviknuli na takav način putovanja. "Treba ti taj neki period da se zagriješ i naučiš kako sve funkcionira", objasnio je Petar.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL