Anastasiju muči stopiranje, priznala da to uglavnom prepušta Petru: 'Vjerujem mu, snalazi se u tome'

Iako se Anastasia i Petar, poznati kao Savršeni, tijekom 'Asia Expressa' relativno lako snalaze u potrazi za prenoćištem, sa stopiranjem im nije uvijek išlo tako glatko. Čini se da im je trebalo malo vremena da se opuste i pronađu najbolji način za zaustavljanje automobila, a Anastasia je u jednom trenutku čak sklopila ruke kao da se moli da im netko stane.
Potraga za prijevozom jedan je od ključnih izazova u 'Asia Expressu', a Savršeni su priznali da je potrebno neko vrijeme kako bi se natjecatelji priviknuli na takav način putovanja.
"Treba ti taj neki period da se zagriješ i naučiš kako sve funkcionira", objasnio je Petar.
Anastasia je, pak, otkrila kako se tijekom stopiranja uglavnom oslanja na svog partnera, u čiju snalažljivost ima puno povjerenja. "Ja nekako pratim Petra. Njemu vjerujem i smatram da se super snalazi u tome", priznala je Anastasia.
A dok Petar pokušava pronaći najbolji način za osiguravanje prijevoza, Anastasia je pokazala da je spremna okušati se i u nešto drukčijoj taktici. Sklopljenih ruku, gotovo kao u molitvi, pokušavala je zaustaviti vozilo i pronaći nekoga tko će ih povesti.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.