Anita bodrila Alekseja u 'Asia Expressu', on se predao: 'Nemamo sreće u ovom showu, umrijet ću'

Pred sam kraj utrke za ostanak u 'Asia Expressu' Anita Martinović i Aleksej našli su se u sve težoj situaciji. Pokušavali su pronaći prijevoz, no sreća im nije bila naklonjena, a Aleksej je u jednom trenutku potpuno klonuo.
Mi stvarno nemamo sreće u ovom showu", rekao je razočarano.
Anita ga je pokušala ohrabriti i uvjeriti da moraju nastaviti do kraja, bez obzira na ishod.
Izgubi časno", poručila mu je, želeći da pokažu kako su dali sve od sebe.
No Aleksej je tvrdio da više nema snage nastaviti, ponajprije zbog toga kako se osjećao.
Ja ne mogu više zbog zdravstvenog stanja, ja se ne osjećam dobro. Mislim da ću umrijeti", rekao je.
Dok ih je vrijeme pritiskalo, Anita je pokušavala zadržati borbeni duh i nagovoriti partnera da izdrže još malo i utrku završe bez odustajanja.