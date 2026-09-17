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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita bodrila Alekseja u 'Asia Expressu', on se predao: 'Nemamo sreće u ovom showu, umrijet ću'

Borba za ostanak u 'Asia Expressu' postala je posebno teška za Anitu i Alekseja kada pred sam kraj nisu uspijevali pronaći prijevoz. Dok ga je Anita pokušavala motivirati da nastavi do cilja, Aleksej joj je priznao da se više ne osjeća sposobnim nastaviti utrku

RTL.hr
17.09.2026 22:00

Pred sam kraj utrke za ostanak u 'Asia Expressu' Anita Martinović i Aleksej našli su se u sve težoj situaciji. Pokušavali su pronaći prijevoz, no sreća im nije bila naklonjena, a Aleksej je u jednom trenutku potpuno klonuo.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Mi stvarno nemamo sreće u ovom showu", rekao je razočarano.

Anita ga je pokušala ohrabriti i uvjeriti da moraju nastaviti do kraja, bez obzira na ishod.

Izgubi časno", poručila mu je, želeći da pokažu kako su dali sve od sebe.

Aleksej Škarica, Asia Express
Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

No Aleksej je tvrdio da više nema snage nastaviti, ponajprije zbog toga kako se osjećao.

Ja ne mogu više zbog zdravstvenog stanja, ja se ne osjećam dobro. Mislim da ću umrijeti", rekao je.

Dok ih je vrijeme pritiskalo, Anita je pokušavala zadržati borbeni duh i nagovoriti partnera da izdrže još malo i utrku završe bez odustajanja.

asia express anita martinović aleksej škarica
Asia Express: Zmajeva ruta

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