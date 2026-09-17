Anita bodrila Alekseja u 'Asia Expressu', on se predao: 'Nemamo sreće u ovom showu, umrijet ću'

Borba za ostanak u 'Asia Expressu' postala je posebno teška za Anitu i Alekseja kada pred sam kraj nisu uspijevali pronaći prijevoz. Dok ga je Anita pokušavala motivirati da nastavi do cilja, Aleksej joj je priznao da se više ne osjeća sposobnim nastaviti utrku

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Pred sam kraj utrke za ostanak u 'Asia Expressu' Anita Martinović i Aleksej našli su se u sve težoj situaciji. Pokušavali su pronaći prijevoz, no sreća im nije bila naklonjena, a Aleksej je u jednom trenutku potpuno klonuo.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Mi stvarno nemamo sreće u ovom showu", rekao je razočarano. Anita ga je pokušala ohrabriti i uvjeriti da moraju nastaviti do kraja, bez obzira na ishod. Izgubi časno", poručila mu je, želeći da pokažu kako su dali sve od sebe.

icon-expand Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL