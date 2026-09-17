Anita i Aleksej ispali iz 'Asia Expressa' i otkrili da su prekinuli: 'Ne trebamo biti par da se volimo'

Anita Martinović i Aleksej posljednji su stigli na cilj eliminacijske utrke u 'Asia Expressu' , čime je njihovo putovanje u showu završilo. No, na samom kraju otkrili su da se tijekom ovog iskustva promijenio i njihov privatni odnos.

"Mi smo shvatili ovdje da se naši putevi razilaze u ljubavnom smislu, ali mi ćemo uvijek ostati prijatelji i uvijek ćemo voljeti podržavati jedno drugo", rekla je Anita.

Aleksej se složio i kratko poručio: "Ne trebamo biti par da se volimo."

Ostali kandidati ispratili su ih pjesmom "Ako me ostaviš", a Anita i Aleksej priznali su da su iz cijelog iskustva ponijeli puno više od odgovora o svojoj vezi.