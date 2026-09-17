Anita i Aleksej ispali iz 'Asia Expressa' i otkrili da su prekinuli: 'Ne trebamo biti par da se volimo'

Anita Martinović i Aleksej posljednji su stigli na cilj eliminacijske utrke u 'Asia Expressu', čime je njihovo putovanje u showu završilo. No, na samom kraju otkrili su da se tijekom ovog iskustva promijenio i njihov privatni odnos.
"Mi smo shvatili ovdje da se naši putevi razilaze u ljubavnom smislu, ali mi ćemo uvijek ostati prijatelji i uvijek ćemo voljeti podržavati jedno drugo", rekla je Anita.
Aleksej se složio i kratko poručio: "Ne trebamo biti par da se volimo."
Ostali kandidati ispratili su ih pjesmom "Ako me ostaviš", a Anita i Aleksej priznali su da su iz cijelog iskustva ponijeli puno više od odgovora o svojoj vezi.
"Iako smo tražili smisao ovog iskustva u našem odnosu, naučili smo ovdje nešto sasvim drugo. Mi na Zapadu uvijek negdje žurimo, a ljudi ovdje jednostavno žive i žele biti sretni", rekao je Aleksej.
Anita je dodala kako ih je putovanje potaknulo da drukčije razmišljaju o vlastitim prioritetima.
"Puno možemo raditi na sebi da živimo sličnije njima, da su nam neke nematerijalne stvari puno važnije u životu", zaključila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.