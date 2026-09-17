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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita i Aleksej ispali iz 'Asia Expressa' i otkrili da su prekinuli: 'Ne trebamo biti par da se volimo'

Za Anitu i Alekseja završetak eliminacijske utrke donio je dvostruki oproštaj. Posljednji su stigli na cilj i napustili 'Asia Express', a potom otkrili da su tijekom putovanja shvatili kako se razilaze i u ljubavnom smislu

RTL.hr
17.09.2026 22:30

Anita Martinović i Aleksej posljednji su stigli na cilj eliminacijske utrke u 'Asia Expressu', čime je njihovo putovanje u showu završilo. No, na samom kraju otkrili su da se tijekom ovog iskustva promijenio i njihov privatni odnos.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Mi smo shvatili ovdje da se naši putevi razilaze u ljubavnom smislu, ali mi ćemo uvijek ostati prijatelji i uvijek ćemo voljeti podržavati jedno drugo", rekla je Anita.

Aleksej se složio i kratko poručio: "Ne trebamo biti par da se volimo."

Ostali kandidati ispratili su ih pjesmom "Ako me ostaviš", a Anita i Aleksej priznali su da su iz cijelog iskustva ponijeli puno više od odgovora o svojoj vezi.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Iako smo tražili smisao ovog iskustva u našem odnosu, naučili smo ovdje nešto sasvim drugo. Mi na Zapadu uvijek negdje žurimo, a ljudi ovdje jednostavno žive i žele biti sretni", rekao je Aleksej.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Anita je dodala kako ih je putovanje potaknulo da drukčije razmišljaju o vlastitim prioritetima.

"Puno možemo raditi na sebi da živimo sličnije njima, da su nam neke nematerijalne stvari puno važnije u životu", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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