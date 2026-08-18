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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita i Aleksej otkrili što se uistinu događa iza kamera 'Asia Expressa': 'Nisu sve scene uvijek glamurozne'

U kratkom predstavljanju na društvenim mrežama, dali su naslutiti da ono što gledatelji vide kao finalni proizvod često ne odražava surovu i nimalo glamuroznu realnost snimanja

RTL.hr
18.08.2026 18:00

Dok publika s nestrpljenjem iščekuje početak novog uzbudljivog showa "Asia Express: Zmajeva ruta", jedan od natjecateljskih parova, Anita Martinović i Aleksej Škarica, odlučio je odmah na početku otkriti djelić stvarnosti koja se krije iza sjaja televizijskih ekrana. 

Stvarnost iza televizijskih kamera

U svijetu u kojem se sve prikazuje kroz uljepšane filtere, izjava Anite i Alekseja djeluje kao pravo osvježenje. Kratkom, ali znakovitom rečenicom poručili su ono o čemu se rijetko govori: "Nisu sve scene uvijek glamurozne. Na televiziji." Tom su opaskom dali do znanja da iza dinamičnih kadrova, egzotičnih lokacija i naizgled savršenih trenutaka stoje sati i sati napornog rada, nepredvidivih situacija, umora i odricanja.

Anita i Aleksej, Asia Express
Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: Instagram

Televizijska produkcija, osobito ona koja uključuje putovanja i natjecanja u nepoznatim okruženjima, daleko je od lagodnog posla. Dugi dani snimanja, nedostatak privatnosti, spavanje u skromnim uvjetima i konstantan pritisak samo su neki od izazova s kojima se natjecatelji suočavaju. Upravo na tu razliku između medijske slike i stvarne atmosfere iza kulisa ovaj je simpatični dvojac želio ukazati, pripremajući tako publiku na autentično iskustvo koje ih čeka.

Asia Express, Aleksej i Anita
Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

'Zmajeva ruta' kao ultimativni test izdržljivosti

Koncept showa "Asia Express" sam po sebi isključuje bilo kakav luksuz. Natjecatelji putuju kroz nepoznate zemlje s minimalnim budžetom, oslanjajući se isključivo na vlastitu snalažljivost, timski rad i ljubaznost potpunih stranaca. To nije samo utrka za pobjedom, već i dubinski test fizičke i, još važnije, psihičke izdržljivosti.

U takvim uvjetima, gdje je svaki dan nova borba za pronalazak prijevoza, smještaja i hrane, glamur postaje nevažan. U prvi plan dolaze temeljne ljudske osobine: upornost, strpljenje, empatija i sposobnost funkcioniranja pod ekstremnim stresom. Anita i Aleksej svjesni su da će ih "Zmajeva ruta" gurnuti do krajnjih granica, a njihova iskrenost sugerira da su spremni suočiti se s tim izazovom bez uljepšavanja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njihov pristup obećava da ćemo u showu vidjeti stvarne emocije i situacije, a ne samo pažljivo režirane scene. Gledatelji sve više cijene autentičnost, a čini se da će im upravo to ovaj par i pružiti.

Dok odbrojavamo do početka emitiranja, jedno je sigurno: avantura Anite i Alekseja na "Zmajevoj ruti" možda neće uvijek biti glamurozna, ali će zasigurno biti stvarna, napeta i vrijedna gledanja. Njihova spremnost da pokažu i onu manje lijepu stranu putovanja čini ih jednim od parova od kojih se najviše očekuje.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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