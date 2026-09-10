Anita i Aleksej rekreirali scenu iz Titanica u 'Asia Expressu': 'Osjećao sam se kao Leonardo, kao da tonem'

Od svađe do smijeha – Anita Martinović i Aleksej Škarica u 'Asia Expressu' pokazuju sve strane svog odnosa. Dok ih pritisak utrke ponekad dovede do ruba, u drugoj epizodi dokazali su da se znaju opustiti i usred najneobičnijih situacija, pa su vožnju u prikolici kamiona pretvorili u vlastitu verziju Titanica.

Dok su se vozili u prikolici kamiona, Anita je trenutak pretvorila u svoju malu filmsku scenu. Zapjevala je poznati stih iz Titanica: " Near, far, wherever you are ", a njihova vožnja brzo je dobila prizvuk kultne scene.

Iako se njih dvoje u utrci često teško nose s pritiskom, pa su već imali i rasprave oko izgubljene karte rute, ovaj trenutak pokazao je njihovu drugu stranu – onu opuštenu, razigranu i spremnu na šalu.

Aleksej se pritom našalio na račun svoje filmske uloge: "Ja sam se osjećao kao Leonardo DiCaprio, ali više kao da tonem."

Anita mu je u svom stilu simpatično dobacila: "I ja sam se osjećala kao da si ti Leonardo DiCaprio i kao da bih te potopila u more."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.