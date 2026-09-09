Anita i Aleksej se opet posvađali u 'Asia Expressu': 'Ali ne radiš dobro. Ti radi kako hoćeš!'

Nakon prve svađe zbog izgubljene karte rute, Aleksej i Anita ponovno su osjetili koliko je teško ostati usklađen pod pritiskom 'Asia Expressa'. Novi zadatak, u kojem su morali pronaći lokalce koji će na kmerskom jeziku napisati imena pretvorio se u još jednu raspravu

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Nakon što su u prvoj epizodi 'Asia Expressa' imali nesuglasice zbog izgubljene mape rute, Anita Martinović i njezin partner Aleksej ponovno su se našli u situaciji u kojoj su različito gledali na rješenje problema.

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Ovoga puta zadatak je bio pronaći lokalce koji će im na kmerskom jeziku napisati njihova imena i imena omiljenog para iz showa – Zlatnih dečkiju. Anita je brzo pronašla gospođu koja im je bila spremna pomoći i krenula joj objašnjavati što treba napisati. "You write Anita. Just write", govorila je Anita dok je pokušavala usmjeriti svoju pomagačicu. No, u tom trenutku Aleksej joj je prišao s drugačijim prijedlogom, što je odmah otvorilo novu raspravu.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Ljudi mi pišu", pokušala je objasniti Anita, dok je Aleksej krenuo ukazivati na to da način na koji vodi situaciju možda nije najbolji. "Ali ne radiš dobro", rekao joj je, na što mu je Anita odgovorila: "Dobro, radi kako ti hoćeš."

Teške situacije