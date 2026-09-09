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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita i Aleksej se opet posvađali u 'Asia Expressu': 'Ali ne radiš dobro. Ti radi kako hoćeš!'

Nakon prve svađe zbog izgubljene karte rute, Aleksej i Anita ponovno su osjetili koliko je teško ostati usklađen pod pritiskom 'Asia Expressa'. Novi zadatak, u kojem su morali pronaći lokalce koji će na kmerskom jeziku napisati imena pretvorio se u još jednu raspravu

RTL.hr
09.09.2026 21:00

Nakon što su u prvoj epizodi 'Asia Expressa' imali nesuglasice zbog izgubljene mape rute, Anita Martinović i njezin partner Aleksej ponovno su se našli u situaciji u kojoj su različito gledali na rješenje problema.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Ovoga puta zadatak je bio pronaći lokalce koji će im na kmerskom jeziku napisati njihova imena i imena omiljenog para iz showa – Zlatnih dečkiju. Anita je brzo pronašla gospođu koja im je bila spremna pomoći i krenula joj objašnjavati što treba napisati.

"You write Anita. Just write", govorila je Anita dok je pokušavala usmjeriti svoju pomagačicu. No, u tom trenutku Aleksej joj je prišao s drugačijim prijedlogom, što je odmah otvorilo novu raspravu.

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

"Ljudi mi pišu", pokušala je objasniti Anita, dok je Aleksej krenuo ukazivati na to da način na koji vodi situaciju možda nije najbolji. "Ali ne radiš dobro", rekao joj je, na što mu je Anita odgovorila: "Dobro, radi kako ti hoćeš."

Teške situacije

Iako se radilo o naizgled malom zadatku, pritisak utrke i želja da što prije napreduju ponovno su pokazali koliko je teško zadržati mirnoću kada svaka odluka može utjecati na nastavak putovanja.

Kasnije je Anita priznala koliko joj takve situacije teško padaju: "Malo je teško zadržati pozitivan stav i pozitivne emocije kad si u ovim duelima."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

 

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Asia Express: Zmajeva ruta

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