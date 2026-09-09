Anita i Aleksej se opet posvađali u 'Asia Expressu': 'Ali ne radiš dobro. Ti radi kako hoćeš!'

Nakon što su u prvoj epizodi 'Asia Expressa' imali nesuglasice zbog izgubljene mape rute, Anita Martinović i njezin partner Aleksej ponovno su se našli u situaciji u kojoj su različito gledali na rješenje problema.
Ovoga puta zadatak je bio pronaći lokalce koji će im na kmerskom jeziku napisati njihova imena i imena omiljenog para iz showa – Zlatnih dečkiju. Anita je brzo pronašla gospođu koja im je bila spremna pomoći i krenula joj objašnjavati što treba napisati.
"You write Anita. Just write", govorila je Anita dok je pokušavala usmjeriti svoju pomagačicu. No, u tom trenutku Aleksej joj je prišao s drugačijim prijedlogom, što je odmah otvorilo novu raspravu.
"Ljudi mi pišu", pokušala je objasniti Anita, dok je Aleksej krenuo ukazivati na to da način na koji vodi situaciju možda nije najbolji. "Ali ne radiš dobro", rekao joj je, na što mu je Anita odgovorila: "Dobro, radi kako ti hoćeš."
Teške situacije
Iako se radilo o naizgled malom zadatku, pritisak utrke i želja da što prije napreduju ponovno su pokazali koliko je teško zadržati mirnoću kada svaka odluka može utjecati na nastavak putovanja.
Kasnije je Anita priznala koliko joj takve situacije teško padaju: "Malo je teško zadržati pozitivan stav i pozitivne emocije kad si u ovim duelima."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.