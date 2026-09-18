Anita i Aleksej u 'Asia Express Podcastu' otvorili dušu nakon ispadanja iz showa: 'Ona je puno stvari u mom životu popravila na bolje'

Prvi par koji je napustio napetu utrku u RTL-ovom avanturističkom showu 'Asia Express', televizijska voditeljica Anita Martinović i njezin bivši partner Aleksej Škarica, gostovali su u prvoj epizodi službenog podcasta emisije. S voditeljima su podijelili detalje svoje iscrpljujuće azijske avanture i izazove s kojima su se suočili na terenu

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Emisija 'Asia Express: Zmajeva ruta' stavlja devet parova pred rigorozne uvjete. Natjecatelji moraju prijeći tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland s budžetom od samo jednog eura dnevno. U razgovoru s voditeljima podcasta, komičarem Antom Travizijem i radijskim voditeljem Erminom Preljevićem, Anita i Aleksej opisali su emisiju kao iznimno zahtjevno iskustvo koje traži puno više od puke fizičke spreme.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express Podcast FOTO: RTL

Glavni logistički problemi, poput pronalaska prijevoza i smještaja bez novca, pokazali su se kao ogromna prepreka već u prvim danima. Gosti su podijelili kako su izgledali njihovi dani pod stalnim pritiskom kamera, uz konstantnu strku i umor. Borba s jezičnim barijerama bila je svakodnevna pojava, a par se u studiju čak našalio na račun svojih posebno izrađenih timskih majica koje su imale natpis s molbom za pomoć na lokalnom kmerskom jeziku. Istaknuli su da je cijelo natjecanje djelovalo kao svojevrsna psihološka terapija zbog ogromne količine stresa i interakcije s nepoznatim kulturama.

icon-expand Asia Express Podcast FOTO: RTL

Pritisak koji je presudio odnosu

Iako je atmosfera u studiju bila opuštena i prepuna šala na vlastiti račun, samo natjecanje ostavilo je dubok trag na natjecatelje. Anita, poznata i vrlo komunikativna televizijska voditeljica, te Aleksej, smireni slovenski poduzetnik, ušli su u show kao jedini romantični par ove sezone. Prije početka utrke nadali su se da će im njihove različite osobnosti donijeti prednost, pri čemu bi Anita lakše rješavala socijalne interakcije s lokalnim stanovništvom, dok bi Aleksej promišljao taktiku i logistiku.

icon-expand Asia Express Podcast FOTO: RTL