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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita i Aleksej u 'ljubavnim mukama' uoči početka velikog showa 'Asia Express', pogledajte ovaj urnebesan video

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju premijeru novog avanturističkog reality showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', službeni Instagram profil showa zagolicao je maštu publike jednim posebno simpatičnim videoisječkom. U glavnim ulogama našli su se voditeljica Anita Martinović i njezin partner, slovenski poduzetnik Aleksej Škarica. Sudeći prema objavi koja najavljuje njihove "ljubavne muke", čini se da je njihova zajednička avantura puna komičnih izazova započela i prije nego što su kročili na azijsko tlo

RTL.hr
01.09.2026 08:00

Koncept showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' je istovremeno jednostavan i nevjerojatno zahtjevan: devet parova natjecatelja kreće na putovanje dugo šest tisuća kilometara, od kambodžanskog grada Siem Reapa do tajlandske metropole Bangkoka. Prolazeći kroz tri egzotične zemlje - Kambodžu, Laos i Tajland - suočavaju se s najvećim izazovom: dnevnim budžetom od samo jednog eura. S tim minimalnim iznosom moraju si osigurati prijevoz, smještaj i hranu, što ih prisiljava da se oslanjaju isključivo na vlastitu snalažljivost, izdržljivost i, ponajviše, na dobrotu i gostoprimstvo lokalnog stanovništva.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Kroz sve napore i izazove vodit će ih dobro poznati voditeljski dvojac, Antonija Blaće i Ante Travizi. Show s emitiranjem kreće 8. rujna na RTL-u, a bit će dostupan i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Duhoviti uvod u partnerske izazove

Upravo je spomenuta objava na Instagramu dala gledateljima vrlo zabavan uvid u dinamiku jednog od najiščekivanijih parova, Anite i Alekseja. Kratki video montiran je u stilu smiješnih filmskih pogrešaka, prikazujući par kako iznova i iznova neuspješno pokušava snimiti kratku promotivnu najavu.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

asia express anita martinović anita i aleksej
Asia Express: Zmajeva ruta

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