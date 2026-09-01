Anita i Aleksej u 'ljubavnim mukama' uoči početka velikog showa 'Asia Express', pogledajte ovaj urnebesan video

Koncept showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' je istovremeno jednostavan i nevjerojatno zahtjevan: devet parova natjecatelja kreće na putovanje dugo šest tisuća kilometara, od kambodžanskog grada Siem Reapa do tajlandske metropole Bangkoka. Prolazeći kroz tri egzotične zemlje - Kambodžu, Laos i Tajland - suočavaju se s najvećim izazovom: dnevnim budžetom od samo jednog eura. S tim minimalnim iznosom moraju si osigurati prijevoz, smještaj i hranu, što ih prisiljava da se oslanjaju isključivo na vlastitu snalažljivost, izdržljivost i, ponajviše, na dobrotu i gostoprimstvo lokalnog stanovništva.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Kroz sve napore i izazove vodit će ih dobro poznati voditeljski dvojac, Antonija Blaće i Ante Travizi. Show s emitiranjem kreće 8. rujna na RTL-u, a bit će dostupan i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Upravo je spomenuta objava na Instagramu dala gledateljima vrlo zabavan uvid u dinamiku jednog od najiščekivanijih parova, Anite i Alekseja. Kratki video montiran je u stilu smiješnih filmskih pogrešaka, prikazujući par kako iznova i iznova neuspješno pokušava snimiti kratku promotivnu najavu.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.