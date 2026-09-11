Anita Martinović dobila konkurenciju! Aleksej pokazao kako bi vodio 'Ljubav je na selu'

U opisu objave Anita je kratko pojasnila: "Aleksej kad glumi mene u 'Ljubav je na selu'!". Na snimci vidimo Alekseja kako u opuštenoj atmosferi seoskog imanja, s dramatičnim gestama i samouvjerenim stavom, najavljuje novu sezonu emisije, dok se u pozadini čuje Anitin zarazni smijeh. Njegova humoristična i pomalo dramatična izvedba brzo je prikupila simpatije, a Anita je iskoristila priliku da podsjeti obožavatelje da njihove prave zajedničke avanture mogu pratiti u adrenalinskom showu 'Asia Express: Zmajeva Ruta' koji se emitira na RTL-u i platformi Voyo.
Par je trenutno jedan od najzapaženijih natjecateljskih timova u zahtjevnom showu "Asia Express", gdje s minimalnim budžetom od samo jednog eura na dan putuju kroz egzotične krajolike Kambodže, Laosa i Tajlanda.
Od 'Ljubavi na selu' do zajedničke avanture
Anita Martinović postala je jedno od omiljenih televizijskih lica nakon što je 2021. godine preuzela voditeljsku palicu emisije 'Ljubav je na selu'. Prije toga, javnost ju je upoznala kao natjecateljicu u reality showu 'Gospodin Savršeni'.