Anita Martinović dobila konkurenciju! Aleksej pokazao kako bi vodio 'Ljubav je na selu'

U opisu objave Anita je kratko pojasnila: "Aleksej kad glumi mene u 'Ljubav je na selu'!". Na snimci vidimo Alekseja kako u opuštenoj atmosferi seoskog imanja, s dramatičnim gestama i samouvjerenim stavom, najavljuje novu sezonu emisije, dok se u pozadini čuje Anitin zarazni smijeh. Njegova humoristična i pomalo dramatična izvedba brzo je prikupila simpatije, a Anita je iskoristila priliku da podsjeti obožavatelje da njihove prave zajedničke avanture mogu pratiti u adrenalinskom showu 'Asia Express: Zmajeva Ruta' koji se emitira na RTL-u i platformi Voyo.