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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović i Aleksej Škarica kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Omiljena TV voditeljica i poduzetnica te uspješni slovenski poduzetnik novi su natjecateljski par koji ulazi u RTL-ov spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'

RTL.hr
16.08.2026 20:00
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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić ide na pobjedu u show 'Asia Express: Zmajeva ruta', ali priznaje da ima jednu slabu točku

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