Asia Express: Zmajeva ruta
Anita Martinović i Aleksej Škarica kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Omiljena TV voditeljica i poduzetnica te uspješni slovenski poduzetnik novi su natjecateljski par koji ulazi u RTL-ov spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Asia Express: Zmajeva ruta
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