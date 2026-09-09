Anita Martinović i njezin dečko Aleksej pred start 'Asia Expressa': 'Spremni smo dva od deset'

Nakon što su se natjecateljski parovi 'Asia Expressa' u svega osam minuta spremili za putovanje Azijom, voditelji showa okupili su ih kako bi provjerili kako se osjećaju i koliko su spremni. Voditeljica Anita Martinović nije zračila entuzijazmom.
"Spremni smo dva od deset", rekla je pogledavajući svog partnera Alekseja Škaricu.
U nastavku emisije, Anita je objasnila kako su joj tek ovi trenuci pred sam polazak na Zmajevu rutu otvorili oči.
"Moram priznati da sam tek sad postala svijesna u što se upuštam i gdje smo došli", zaključila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.