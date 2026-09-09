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Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović i njezin dečko Aleksej pred start 'Asia Expressa': 'Spremni smo dva od deset'

Osam minuta za pakiranje bilo je samo zagrijavanje. Kad je došao trenutak za polazak u 'Asia Express', Anita Martinović priznala je da je spremna tek dva od deset i da joj je tek tada postalo jasno gdje je došla

RTL.hr
09.09.2026 14:00

Nakon što su se natjecateljski parovi 'Asia Expressa' u svega osam minuta spremili za putovanje Azijom, voditelji showa okupili su ih kako bi provjerili kako se osjećaju i koliko su spremni. Voditeljica Anita Martinović nije zračila entuzijazmom. 

"Spremni smo dva od deset", rekla je pogledavajući svog partnera Alekseja Škaricu

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

U nastavku emisije, Anita je objasnila kako su joj tek ovi trenuci pred sam polazak na Zmajevu rutu otvorili oči. 

"Moram priznati da sam tek sad postala svijesna u što se upuštam i gdje smo došli", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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