Anita Martinović i njezin partner stižu u 'Asia Express': 'Ja sam Aleksejeva slaba točka'

Što se dogodi kada se iznimno energična televizijska voditeljica i jedan povučeni, opušteni tip nađu usred Azije - bez novca, udobnosti i smještaja? Za Anitu Martinović (42) i njezina partnera Alekseja Škaricu (38) to je pustolovina života, ali i izazov koji će njihovu vezu staviti na kušnju.

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Poduzetnica i jedna od omiljenih domaćih voditeljica, Anita Martinović iz Slavonskog Broda, u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi svoju prepoznatljivu energiju. U avanturu kreće s partnerom Aleksejem Škaricom, slovenskim poduzetnikom iz Murske Sobote koji upravlja obiteljskim poslovanjem veterinarske ambulante za male životinje i sportske konje.

icon-expand Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

Njih dvoje teško da mogu biti različitiji. Anita je otvorena, društvena i prilagodljiva dok je Aleksej smireni strateg koji radije promatra iz pozadine nego što želi biti u središtu pozornosti. Upravo bi ta suprotnost, vjeruju, mogla biti njihova najveća prednost. Njihova ljubavna priča počela je kao običan ručak koji se neočekivano pretvorio u večeru. U to vrijeme Aleksej uopće nije znao tko je Anita. Moja bivša djevojka gledala je 'Ljubav je na selu' i stalno govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije... i sam sam to shvatio", kroz smijeh se prisjeća Aleksej.

icon-expand Anita, Asia Express FOTO: RTL

Sada će svoju povezanost i snalažljivost morati dokazati u potpuno nepoznatim okolnostima. Anita priznaje da je s godinama sve nestrpljivija, ali dobro zna da se lako prilagođava ljudima i nema problem zatražiti pomoć. Kada je riječ o preživljavanju u Aziji, već ima jasnu viziju njihovih uloga: Aleksej je zadužen za logistiku i strategiju dok će ona preuzeti komunikaciju i pregovore. Aleksej je pametan i snalažljiv, a ja sam njegova slaba točka", objašnjava.

icon-expand Aleksej, Asia Express FOTO: RTL