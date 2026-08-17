Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović i njezin partner stižu u 'Asia Express': 'Ja sam Aleksejeva slaba točka'

Što se dogodi kada se iznimno energična televizijska voditeljica i jedan povučeni, opušteni tip nađu usred Azije - bez novca, udobnosti i smještaja? Za Anitu Martinović (42) i njezina partnera Alekseja Škaricu (38) to je pustolovina života, ali i izazov koji će njihovu vezu staviti na kušnju.

RTL.hr
17.08.2026 09:14

Poduzetnica i jedna od omiljenih domaćih voditeljica, Anita Martinović iz Slavonskog Broda, u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi svoju prepoznatljivu energiju. U avanturu kreće s partnerom Aleksejem Škaricom, slovenskim poduzetnikom iz Murske Sobote koji upravlja obiteljskim poslovanjem veterinarske ambulante za male životinje i sportske konje.

Asia Express, Aleksej i Anita
Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

Njih dvoje teško da mogu biti različitiji. Anita je otvorena, društvena i prilagodljiva dok je Aleksej smireni strateg koji radije promatra iz pozadine nego što želi biti u središtu pozornosti. Upravo bi ta suprotnost, vjeruju, mogla biti njihova najveća prednost.

Njihova ljubavna priča počela je kao običan ručak koji se neočekivano pretvorio u večeru. U to vrijeme Aleksej uopće nije znao tko je Anita. Moja bivša djevojka gledala je 'Ljubav je na selu' i stalno govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije... i sam sam to shvatio", kroz smijeh se prisjeća Aleksej.

Anita, Asia Express
Anita, Asia Express FOTO: RTL

Sada će svoju povezanost i snalažljivost morati dokazati u potpuno nepoznatim okolnostima. Anita priznaje da je s godinama sve nestrpljivija, ali dobro zna da se lako prilagođava ljudima i nema problem zatražiti pomoć. Kada je riječ o preživljavanju u Aziji, već ima jasnu viziju njihovih uloga: Aleksej je zadužen za logistiku i strategiju dok će ona preuzeti komunikaciju i pregovore. Aleksej je pametan i snalažljiv, a ja sam njegova slaba točka", objašnjava.

Aleksej, Asia Express
Aleksej, Asia Express FOTO: RTL

Za Alekseja je ova pustolovina i golem izlazak iz zone komfora jer privatno najviše cijeni mir, red i poznato okruženje. Svjestan je da će suživot u ekstremnim uvjetima izazvati i poneku trzavicu među njima. Znamo se posvađati, mislim da je to normalno, ali upravo zato se i volimo", iskrena je Anita, uvjerena da će ih ova pustolovina na kraju još više zbližiti.

Hoće li Aleksejeva smirenost biti dovoljna da ih održi na pravom putu ili će Anitina energija i šarm biti njihovo najjače oružje? Doznat će se u rujnu na RTL-u u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

asia express anita martinović
Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović i Aleksej Škarica kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Moglo bi te zanimati

Anita Martinović i Aleksej Škarica kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Pogledajte kako će se Borna i Vesna snaći na 'Zmajevoj ruti': Pred njima je najteža avantura do sada!

Borna Kotromanić ide na pobjedu u show 'Asia Express: Zmajeva ruta', ali priznaje da ima jednu slabu točku

Ovo su svi dosad poznati kandidati koji kreću u 'Asia Express': Rukometne legende, poznate dame i obiteljski tandemi

Borna Kotromanić i Vesna Banović kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Preživjeti Aziju s jednim eurom dnevno: Gdje će poznata lica spavati, kako će putovati i tko će im otvoriti vrata?

Pročitaj na Net.hr
Poznata glumica u novoj ulozi! Otkrivamo tko je voditeljica Love Island Adria
Pozirala samo u prozirnoj bijeloj košulji: Laura Prgomet pokazala gdje je napokon našla mir
Grdović moli za pomoć stradalima u požarima: 'Situacija nije dobra, riječ je o velikom novcu'
Anita Martinović i njezin partner stižu u 'Asia Express': 'Ja sam Aleksejeva slaba točka'
Sarajevo Film Festival okupio samu elitu, pogledajte tko je sve mamio poglede na crvenom tepihu
Svijet šokirala smrt glumice, a prije tri godine preminuo je i njezin brat Jansen Panettiere
Njihova ljubav počela je šalom, a završila bolnim potpisom: Što se dogodilo Hayden i Kličku?
Posljednja objava Hayden Panettiere slama srca: Tri tjedna kasnije stigla je tragična vijest
Od holivudske miljenice do tragičnog kraja: Tko je bila Hayden Panettiere?
Umrla Hayden Panettiere, zvijezda 'Heroja' i 'Nashvillea': Imala je samo 36 godina