Anita Martinović iskreno o sukobima s Aleksejom u 'Asia Expressu' za RTL.hr: 'Svatko je mislio da zna bolje od onog drugoga!'

Surovi uvjeti, paklene vrućine i teški ruksaci već su na samom startu avanturističkog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta' stavili na ozbiljnu kušnju odnos Anite Martinović i Alekseja Škarice

Pritisak utrke i uspoređivanje s ostalim parovima brzo su doveli do prvih iskri i burnih rasprava.

'Porječkamo se, kažemo si i idemo dalje'

Osim fizičke iscrpljenosti, frustraciju je pojačavala činjenica da su se mnogi natjecatelji snalazili brže i spretnije od njih. "Normalno, utjecala je i činjenica da su mnogi bili bolji od nas, koliko god smo se trudili i davali sve od sebe. Sve to unijelo je u nas određenu nervozu i frustraciju. Svatko je mislio da zna bolje od onog drugoga", iskreno je priznala Anita za RTL.hr, pa dodala kako su sukobe ipak uspijevali brzo staviti pod kontrolu: "Dobra stvar kod nas je da se brzo smirimo. Porječkamo se, kažemo si i idemo dalje."

icon-expand icon-close icon-close Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL

Prva velika svađa zbog mape: 'Uvjerena sam da je on kriv!'

Glavni okidač za njihovu prvu ozbiljnu svađu bila je izgubljena mapa rute, ključni rekvizit bez kojeg je nastavak utrke bio nezamisliv. Iako krivac nikada nije službeno potvrđen, Anita nema nikakvu dilemu oko toga tko je zakazao. "Ja sam nekako uvjerena da je to on. Kada smo zaustavili to vozilo, neko smo vrijeme razmišljali hoćemo li sjesti naprijed u kabinu ili otraga u prikolicu, i nekako je ta mapa ostala naprijed, dok smo mi na kraju sjedili otraga. Tko je to na kraju ostavio, mislim da nećemo nikad saznati", ispričala je.

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